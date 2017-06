Miloš Zeman sa stretol s rakúskym prezidentom Van der Bellenom

Na snímke vľavo český prezident Miloš Zeman a vpravo rakúsky prezident Alexander Van der Bellen počas tlačovej konferencie na Pražskom hrade v českej metropole 27. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa dnes stretol so svojím rakúskym náprotivkom Alexandrom Van der Bellenom, ktorý je na návšteve Česka. Štátnici spolu na Pražskom hrade hovorili o obchode medzi oboma krajinami, migrácii aj o jadrovej energii, informuje webový portál Novinky.cz.Prezidenti sa stretli po prvýkrát od Van der Bellenovho vlaňajšieho volebného víťazstva. Zeman však pred voľbami otvorene podporoval jeho protikandidáta Norberta Hofera.Český prezident na tlačovej konferencii po súkromnom rokovaní s Van der Bellenom pripomenul 300 rokov od narodenia Márie Terézie a spoločnú minulosť Česka a Rakúska v období habsburskej monarchie. Počas súkromného rozhovoru sa obaja štátnici venovali predovšetkým ekonomickej spolupráci oboch krajín.Zeman poznamenal, že keby pred takmer 40 rokmi rakúske referendum o jadrovej elektrárni Zwentendorf dopadlo inak, tak by v Rakúsku mali veľkú a fungujúcu jadrovú elektráreň a Van der Bellen by možno nebol členom strany Zelených.dodal Zeman.Spornou sa stala otázka migrácie. Zeman tlmočil Van der Bellenovi zamietavé stanovisko Česka k migračným kvótam.povedal Zeman.Jeho rakúsky náprotivok na to reagoval slovami, že Rakúsko má iné skúsenosti s migráciou, pretože ešte v 90. rokoch prijalo 80.000 utečencov z bývalej Juhoslávie, z ktorých polovica v krajine zostala, pričom niektorí z nich sú moslimovia a nebol v tom žiadny problém, uvádzajú Novinky.cz.Rakúsky prezident prišiel na dvojdňovú návštevu Prahy v pondelok popoludní vlakom. Na stanici ho privítal český premiér Bohuslav Sobotka. So Zemanom sa mal Van der Bellen stretnúť ešte popoludní na česko-rakúskom podnikateľskom fóre, avšak Hrad nakoniec v pondelok Zemanovu účasť zrušil.