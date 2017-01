Miloš Zeman takmer určite znova zabojuje o Pražský hrad

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Praha 31. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman je takmer určite rozhodnutý, že na budúci rok bude obhajovať svoju mocenskú pozíciu. Zeman to oznámil niekoľkým svojim spolupracovníkom, ktorých si na dnešné popoludnie pozval na Pražský hrad, aby sa s nimi poradil o ďalšom postupe. Oficiálne chce totiž kandidatúru oznámiť až 10. marca, píše spravodajský server iDNES.cz.Definitívne sa údajne ešte rozhodne v týchto dňoch, ale vnútorne je odhodlaný znova kandidovať. "tvrdí hovorca Hradu Jiří Ovčáček, ktorého dnes webové vydanie denníka Mladá fronta DNES citovalo.Nemožno však očakávať, že by niekto Zemana na Hrade od opätovnej kandidatúry odhováral.hovorí jeden z hradných zamestnancov. Tí sa už na opätovnú Zemanovu kandidatúru pripravujú.Nový šéf hradného protokolu Miroslav Sklenář, ktorý dočasne nahradil protokolára Jindřicha Forejta, totiž už zaškoľuje svojho nástupcu Vladimíra Kruliša. Ten sa podieľa na príprave zahraničných ciest. Okrem iného má vyraziť do USA na obhliadku pred Zemanovým stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Zeman zvoláva svojich najbližších spolupracovníkov, aby sa ich podľa svojich slovpovedal prezident v rozhovore pre Český rozhlas (ČRo). Ich hlas bude brať ako poradný. "uviedol Zeman.Kandidatúru na prezidenta už oznámili podnikateľ a textár Michal Horáček, podnikateľ Igor Sládek a lekár a aktivista Marek Hilšer. Ani jedna z parlamentných politických strán zatiaľ vlastného uchádzača o Pražský hrad nezverejnila.Zeman chce svoj záver oznámiť v deň, keď sa v Brne začne zjazd ČSSD, na ktorom bude obhajovať svoj post na čele strany predseda českej vlády Bohuslav Sobotka, poznamenáva iDNES.cz