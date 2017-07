Milovníkov zlatého moku čaká v Prešove 11-denný pivný festival

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 26. júla (TASR) – Milovníkov piva môže v najbližších dňoch prilákať do Prešova pivný festival, ktorý sa začne vo štvrtok 27. júla a potrvá do 6. augusta. Organizátori pripravili na 11 dní v bývalom areáli jazdeckých pretekov na Sídlisku III okrem bohatej ponuky piva a jedla aj kultúrny program. Pivný festival sa dostal v tomto roku aj do Kalendára aktivít Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš. Ide v poradí o jeho siedmy ročník.Ako informovala destinačná manažérka OOCR Lenka Eliáš Čuchtová, návštevníci si budú môcť na pivnom festivale vybrať z takmer 100 druhov piva, vrátane pivných špeciálov, alko aj nealko siderov a radlerov z domácej produkcie aj od výrobcov z rôznych kútov sveta. Jednotným platidlom na festivale bude pivný toliar, ktorý si môžu zameniť pri vchode v zmenárni.Okrem hlavnej asfaltovej plochy s výčapnými stanmi, sedením a veľkoplošným pódiom budú pre návštevníkov festivalu pripravené aj dva veľkoplošné stany na trávnatej ploche.Počas festivalových dní budú zabávať rôzne kapely ako skupiny Polemic, Chiki liki tu-a, Shadogies, LARIX, ELEVEN HILL, Olympic Revival, FATHERS. V sobotu 5. augusta sa bude konať súťaž v pretláčaní rúk v mužskej aj ženskej kategórii.