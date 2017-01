Mimoparlamentná SMK má kandidátov na predsedov dvoch VÚC

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Strana maďarskej komunity (SMK) postaví vlastných kandidátov na post predsedu Nitrianskeho (NSK) a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). SMK to oznámila dnes.Strana chce mať v krajských zastupiteľstvách čo najviac svojich poslancov, keďže si uvedomuje, že o najdôležitejších otázkach, týkajúcich sa jednotlivých regiónov, sa rozhoduje práve v krajských samosprávach.SMK chce od svojich predstaviteľov, aby sa venovali nielen hospodárskym investíciám, tvorbe pracovných miest, rekonštrukciám ciest, ale aj rozmachu ". A to cestou rozvíjania školstva a kultúry.Strana pri voľbách do VÚC neuvažuje len o vlastných kandidátoch, ale aj o spolupráci s inými stranami, vrátane Mosta-Híd. Na regionálnej úrovni podľa SMK strany komunikujú, vedenia oficiálne stretnutie ešte nemali. SMK už rokovala o tohtoročných voľbách do VÚC s viacerými stranami. O spolupráci rozhodujú krajské rady.Termín volieb do vyšších územných celkov ešte nie je určený. Pokiaľ sa nezmení zákon a voľba predsedov krajov zostane dvojkolová, voľby by sa mali konať najneskôr v sobotu 4. novembra. Ak sa zákon zmení a voľby budú jednokolové, bude možný aj neskorší novembrový sobotný termín. Noví predsedovia krajov a krajskí poslanci musia byť známi do 23. novembra.