Mimoriadna previerka Tajpan má odhaliť nelegálne zamestnávanie

Košice 8. júna (TASR) – Mimoriadna previerka pod názvom Tajpan, čo je najjedovatejší had na svete, má odhaliť nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce (NIP) ju vykoná spolu s krajskými inšpektorátmi. Akcia sa uskutoční v týždni od 11. júna do 17. júna.informovala Ivana Stašková z NIP s tým, že zamestnancovi pri porušení zákazu nelegálnej práce hrozí pokuta vo výške 331 eur.Pri mimoriadnej previerke sa inšpektori zamerajú na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to najmä vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, čo je v poslednom období podľa Staškovej veľmi častým problémom.doplnila Stašková.Zamestnávatelia by nemali zabudnúť na pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prihlášku do sociálnej poisťovne, u cudzincov na platný cestovný doklad, povolenie na pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie.dodala Stašková.Do previerky sa spolu s inšpektorátmi práce zapoja aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.