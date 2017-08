Mimoriadna schôdza maďarského parlamentu sa rýchlo skončila

Poslanci maďarského parlamentu, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 21. augusta (TASR) - Mimoriadna schôdza maďarského parlamentu, ktorá sa dnes v Budapešti konala z iniciatívy opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP), sa pre neprítomnosť poslancov vládneho bloku Fidesz-Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) skončila po pol hodine. Informovalo o tom internetové vydanie denníka Magyar Nemzet.Socialisti 10. augusta avizovali, že vyzbierali 40 poslaneckých podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Hlavným dôvodom zvolania schôdze bol návrh na zrušenie kontroverznej novely vysokoškolského zákona.Okrem členov frakcie MSZP zvolanie mimoriadnej schôdze podporili aj členovia frakcie strany Politika môže byť iná (LMP) a nezávislí poslanci. LMP podporila návrh MSZP a doplnila ho o ďalší bod rokovania parlamentu. Tým bol návrh na zabránenie deložovaniu dlžníkov, ktorí sa dostali do problémov pre devízové úvery.Dnešného zasadnutia sa okrem opozičných poslancov zúčastnil iba jeden člen vlády - štátny tajomník úradu vlády Csaba Dömötör. Parlament tak nebol ani napriek vysokej účasti opozície uznášaniaschopný, konštatoval denník.Novela vysokoškolského zákona prijatá 4. apríla nariaďuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v krajine svojho pôvodu. Ďalej bude pre fungovanie univerzity potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou.Podľa kritikov je pôvodným cieľom vlády Viktora Orbána znemožniť touto právnou úpravou fungovanie Stredoeurópskej univerzity (CEU), ktorú financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo 9. apríla 80.000 ľudí.Európska komisia poslala 26. apríla maďarskej vláde oficiálny list obsahujúci právnu analýzu. Je to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ. Podľa komisie je predmetná novela v rozpore s európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a s právom na vzdelávanie.