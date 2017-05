MIMORIADNA SCHÔDZA: Nahrávku Babiša s novinárom bude riešiť parlament

Andrej Babiš z hnutia ANO, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Ovčáček: Zeman rozhodne o odvolaní Babiša až po návrate z Číny

Na archívnej snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Praha 5. mája (TASR) - V stredu 10. mája sa uskutoční mimoriadna schôdza českej Poslaneckej snemovne. Témou bude kauza nahrávok ministra financií a šéfa hnutia ANO Andreja Babiša s novinárom Mladej fronty DNES Markom Přibilom. Českej televízii to dnes povedal predseda Poslaneckej snemovne Jan Hamáček.Babiš, ktorého odvolanie dnes navrhol premiér Bohuslav Sobotka, označil nahrávky, na ktorých hovorí s už bývalým novinárom MF DNES Přibilom o článkoch proti predstaviteľom ČSSD, za žurnalistovu provokáciu.citoval Babiša web Novinky.cz.Dôvody na svoje odvolanie Babiš odmieta s tým, že ide o cielenú kampaň, lebo minister vnútra Milan Chovanec sa na vláde údajne vyhrážal ministrom za ANO,vyhlásil Babiš.Novinári z denníka MF DNES a serveru iDNES.cz sa v reakciách na nahrávky už vo štvrtok proti správaniu vicepremiéra ohradili. Babiš, ktorý obe médiá do februára vlastnil, podľa nich klamal, keď tvrdil, že nebude ovplyvňovať obsah médií vydavateľstva Mafra.Český minister financií Andrej Babiš nebude odvolaný zo svojej funkcie k 9. máju tak, ako to navrhoval predseda vlády Bohuslav Sobotka. Prezident sa celou vecou bude zaoberať až po návrate z Číny, teda najskôr 18. mája. Serveru Parlamentní listy to dnes podľa Českého rozhlasu potvrdil hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček.konštatoval Ovčáček.Zemanovi prekáža, že Sobotka do návrhu na odvolanie bez odporúčania rovno napísal dátum, ku ktorému by chcel vicepremiéra Babiša odvolať.povedal hovorca.doplnil Jiří Ovčáček pre Parlamentní Listy.Sobotka v piatok dopoludnia opäť prekvapil zmenou svojho rozhodnutia. Namiesto avizovanej demisie na tlačovke vyhlásil, že žiadnu podávať nebude a navrhne Babišovo odvolanie, o čom uvažoval pôvodne, ale vylúčil to s odôvodnením, že nechce z šéfa ANO urobiť mučeníka.Nasledovalo oznámenie naživo pred kamerami, že premiér podá demisiu vlády, a to ešte tento týždeň. Následne Sobotka svoje vyjadrenie korigoval s tým, že demisiu síce podá, ale bude platiť až zhruba od polovice mája. Ešte neskôr povedal, že na Hrad síce pôjde, ale žiadnu demisiu neprinesie. Definitívne prišiel s návrhom na Babišovo odvolanie.Vo štvrtok bol Sobotka u prezidenta Zemana na Hrade, lenže prezidentská kancelária podľa Zemanových slov nedostala z Úradu vlády ČR aktuálne informácie, že premiér demisiu neprinesie, a pripravila aranžmán v sále vrátane novinárov, ako by sa demisia konala. Sobotka bol evidentne prekvapený a pustil sa v priamom prenose do prezidenta. Ten sa uprostred Sobotkovho prejavu otočil a odišiel zo sály.uviedol dnes na Facebooku na margo svojho odvolávania Andrej Babiš.uviedol ďalej Babiš.pokračoval Babiš.doplnil Babiš.