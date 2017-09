Mimoriadna schôdza NRSR: Ján Richter ostáva ministrom, SNS sa zdržala

V. REMIŠOVÁ: V kauze Čistý deň ide o to najcennejšie, o ľudské životy

J.RICHTER: Návrh na odvolanie obsahuje bezobsažné obvinenia

Premiér: J. Richter je najúspešnejší minister práce, akého sme mali

Blahová: Sme presvedčení, že Richter nekompetentným riadením ministerstva práce systematicky poškodzoval najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva

Bratislava 7. septembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) ostáva na svojom poste, opozícia ani na druhý pokus neuspela so snahou vysloviť mu nedôveru kvôli kauze Čistý deň. V hlasovaní sa opozičným poslancom nepodarilo získať potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.Z prítomných 139 poslancov hlasovalo ZA odvolanie ministra 61 poslancov, PROTI 65 poslancov a 13 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Všetci prítomní poslanci SNS sa zdržali hlasovania. proti odvolaniu ministra hlasovali všetci prítomní poslanci Smeru-SD a Mosta - Híd a nezávislí poslanci Alena Bašistová, Peter Marček a Rastislav Holúbek. Za odvolanie Jána Richtera sa vyslovili všetci prítomní poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽS-NS.Hoci poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) opakovane vyjadrili výhrady k práci ministra a do poslednej chvíle nebolo jasné, či pri hlasovaní nepodporia opozíciu, napokon sa tak nestalo.Šéf poslaneckého klubu národniarov Tibor Bernaťák a prvý podpredseda strany Jaroslav Paška už podvečer naznačili, že strana sa nebude miešať do súboja opozície s ministrom práce a svoje výhrady riešila rokovaním s premiérom Robertom Ficom. Ten údajne prisľúbil súčinnosť ministerstva pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré SNS kritizovala.Richter čelil návrhu na vyslovenie nedôvery pre kauzu Čistý deň už druhýkrát. Opozícia ho dnes chcela odvolať aj pre údajné netransparentné korupčné správanie, hazardovanie s dôverou verejnosti, ako aj samotnej vlády či pretrvávajúce podozrenia z ignorovania podnetov na porušovanie ľudských práv.Richterovu hlavu žiadala aj koaličná SNS. Premiér Robert Fico (Smer-SD) národniarom dnes povedal, že ak bude Richter odvolaný, padne celý vládny kabinet. SNS následne ešte rokovala a klub sa dohodol, že sa pri hlasovaní zdrží.Národniari tvrdia, že výhrady voči činnosti rezortu práce pretrvávajú, ale od premiéra dostali prísľub súčinnosti ministerstva práce a ministra pri odstraňovaní vytýkaných nedostatkov.V kauze resocializačného zariadenia Čistý deň ide podľa poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) o to najcennejšie, čo máme. O ľudské životy. Remišová to zdôraznila dnes v parlamente počas mimoriadnej schôdze venovanej návrhu na odvolanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) práve pre túto kauzu."Žiaľ, táto vládna koalícia ešte pár mesiacov vydrží, minister Richter odvolaný nebude, predsa len sú miliardy z eurofondov a štátnych nákupov silným lepidlom," dodala poslankyňa. Ku kritike sa pridala aj poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. Pýtala sa poslancov strany SNS, čo sa zmenilo, že sú dnes takí kritickí voči konaniu ministra Richtera, keď boli v máji proti jeho odvolaniu.O odvolanie ministra Richtera pre kauzu Čistý deň sa totiž opozícia pokúšala už pred štyrmi mesiacmi, ale neuspela. "Sme presvedčení, že tak dôležitý rezort potrebuje výmenu," uviedla. Ministerstvo práce podľa jej slov potrebuje ministra, "ktorý bude zodpovedne a s citlivosťou riešiť sociálne problémy, ktoré na Slovensku pretrvávajú a nebude ich zakrývať číslami o dobrých hospodárskych výsledkoch".Pretože na Slovensku je podľa nej veľmi veľa ľudí a rodín, ktorých ohrozuje chudoba. "A prekvapuje ma, že zrazu to už vidia aj kolegovia zo SNS, aj keď ich jasného hlasovania o Richterovom odvolaní sa asi nedočkáme," dodala Krištúfková a narážala tým na kritické vyjadrenia predstaviteľov strany SNS.Podľa nezaradeného poslanca Zsolta Simona mal pritom minister Richter sám odísť zo svojej funkcie. "Táto schôdza, hoci sa koná už druhý raz, sa vôbec konať nemala. Nemali sme sem vôbec dôjsť," opísal Simon. Svedčí to podľa neho o morálnych hodnotách predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) a jeho koaličných partnerov.Tvrdenia opozície, že rezort práce zlyhal vo vyšetrovaní kauzy Čistý deň, sú bezobsažné a bez predložených dôkazov. Na svoju obhajobu to v pléne parlamentu uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD), ktorý čelí odvolávaniu z funkcie."Je mi ľúto, že tu opäť stojím po štyroch mesiacoch a musím sa brániť nenávistným útokom opozičných poslancov. Nie kvôli sebe, ale kvôli vám, ktorí sa na tejto fraške nepodieľate a kvôli verejnosti, ktorá si zaslúži, aby sme sa všetci sústredili na hľadanie realistických riešení existujúcich problémov," skonštatoval Richter.Podľa neho sú obvinenia opozície bez obsahu. "Zdôvodnenie návrhu na moje odvolanie obsahuje samé bezobsažné obvinenia, ktoré namiesto racionálnych argumentov stoja na vyvolávaní vášní a hraného neúprimného súcitu s domnelými obeťami, z ktorých sa väčšina cíti byť obeťami hysterického vyčíňania politikov a nie z postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí," myslí si Richter.Odmieta tvrdenia, že ministerstvo nekonalo v prípade Čistého dňa kompetentne. "Je na smiech, že mi vyčítate nekompetentnosť, lebo ministerstvo by tak postupovalo práve vtedy, keby sa riadilo náladami a vyvolávanými vášňami, a nie konkrétnymi faktami, ktoré berieme do úvahy pri preukazovaní zistených skutočností," tvrdí Richter.Priblížil, že parlamentný ľudskoprávny výbor viedol celé týždne poslanecký prieskum a pracovníci ministerstva sa opakovane stretávali s poslancami. "Podľa požiadaviek sme predkladali stohy dokumentov, dokonca sme zabezpečili účasť mimorezortných členov akreditačnej komisie, vyhoveli sme pani poslankyni Blahovej na základe paragrafu o slobodnom prístupe k informáciám. Asi ťažko by ste našli prípad, v ktorom ministerstvo postupovalo tak otvorene a transparentne," tvrdí Richter.Odmieta aj obvinenia opozície týkajúce sa korupcie. "Návrh opozície ignoruje totálne realitu. Vyhlásil som, že budem reagovať na všetky nové skutočnosti, ktoré sa v prípade objavia. Vyhlásil som, že ponechanie akreditácie je podmienené," zdôvodnil Richter zdĺhavé odobratie akreditácie zariadeniu s tým, že do úvahy boli brané zistenia ministerstva a aj orgánov činných v trestnom konaní.Minister práce tiež informoval o tom, že rezort dva týždne po tom, ako bolo ohlásené zrušenie akreditácie Čistému dňu, navrhol presunúť dvoch maloletých do iných zariadení. Siedmich navrhol poslať do domáceho prostredia alebo do ambulantnej liečby.Členovia vlády SR a poslanci Smeru-SD sa nezúčastňujú na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR, na ktorej sa opozícia pokúša odvolať ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) pre kauzu Čistý deň. V sále sedí prevažne opozícia a niektorí koaliční poslanci Mosta-Híd a SNS, ktorá má k Richterovi výhrady.Neúčasť na schôdzi odporučil poslancom a ministrom premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň zopakoval, že vláda nesúhlasí s odvolaním ministra práce Richtera z funkcie a opozičný návrh považuje za účelový a za pokus zneužívať inštitút odvolávania člena vlády na politické ciele."Táto schôdza je zneužitím práva, ktoré je garantované v Ústave SR. A preto opakovane prosím poslancov za Smer-SD, aby sa rozhodli, ale vláda SR nemá dôvod sa tejto špiny zúčastňovať. Nevidím dôvod, aby sme boli súčasťou tejto špiny, ktorá sa tu bude valiť na ministra," odkázal členom vlády a poslancom Smeru-SD Fico v pléne.Richtera sa aj osobne zastal a označil ho za najúspešnejšieho ministra práce, akého sme kedy mali. Pripomenul napríklad jeho výsledky v oblasti nezamestnanosti. Upozornil, že schôdza pre Čistý deň už raz bola a Richter na nej získal dôveru."Získal nadpolovičný počet hlasov, čo len potvrdilo, že má dôveru," vyhlásil Fico. Richter podľa jeho slov potom urobil mnoho krokov v kauze aj s políciou a následne aj navrhol odobratie akreditácie galantskému resocializačnému zariadeniu Čistý deň.Predkladateľku návrhu Natáliu Blahovú (SaS) premiér skritizoval za používanie slova korupcia. Počas svojej kariéry, kedy sa venoval trestnému právu vrátane trestného činu znásilnenia, podľa vlastných slov nevidel také znásilnenie slova korupcia ako v Blahovej vystúpení."Bez akéhokoľvek argumentu tu sypete na ministra práce obvinenia z korupcie, pričom ste nepovedali jeden jediný dôkaz a argument. Viete, pre vás je korupcia už aj to, keď dám myši do pasce väčší kus syra, ako sa patrí. Prosím, prestaňte s tým, lebo je to trápne. Ak niečo máte, tak to povedzte, ale nerobte takéto obvinenia," apeloval na opozíciu predseda vlády.Blahová označila jeho vystúpenie za "vrcholne nedôstojné". Odmieta Ficovo vyjadrenie, že schôdza je o ničom.



Netransparentné korupčné správanie, hazardovanie s dôverou verejnosti ako aj samotnej vlády, či pretrvávajúce podozrenia z ignorovania podnetov na porušovanie ľudských práv. Toto sú podľa opozície dôvody, prečo by mal Richter vo svojej funkcii skončiť. Návrh na odvolanie podala strana SaS spolu s hnutiami OĽaNO a Sme rodina. "Bez ohľadu na to, aké podmienky pre odvolanie členov vládneho kabinetu stanovil premiér Robert Fico, sme presvedčení, že Richter nekompetentným riadením ministerstva práce systematicky poškodzoval najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a vzhľadom na jeho doterajšie pôsobenie toto ohrozenie bude pretrvávať, pokiaľ zo svojej funkcie nebude odvolaný," vyhlásila po podaní návrhu predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.



Opozícia je presvedčená, že premiér Robert Fico odvolaním ministra školstva Petra Plavčana nastavil vyšší štandard politickej kultúry a určil zároveň dôvody, pre ktoré prikročí k personálnym zmenám vo vedení rezortov. "Očakávame, že v zmysle formulovaných podmienok bude premiér pristupovať rovnako striktne ku všetkým členom vládneho kabinetu," podotkla Blahová.

Opozícia viní Richtera z netransparentného a korupčného správania, keďže mal byť informovaný o porušovaní práv detí v zariadení Čistý deň a neurobil nič preto, aby ich ochránil. "Ani výsledky kontrol neuviedli kompetentných do činnosti, ktorá by smerovala k ochrane maloletých," podotkla Blahová s tým, že zariadeniu nebola odobratá po týchto upozorneniach akreditácia. Ministerstvo sa rozhodlo akreditáciu zrušiť až v auguste tohto roka po tom, čo to odporučila akreditačná komisia.



Z funkcie by mal odísť aj pre hazardovanie s dôverou verejnosti. "Počas jeho pôsobenia preukázal, že je nad jeho schopnosti viesť ministerstvo tak, aby plnilo zákonom stanovené povinnosti," upozornila Blahová.



Opozícia je zároveň presvedčená, že z kauzy Čistý deň urobil minister práce kauzu politickú. "Odmietol rešpektovať odborníkov v akreditačnej komisii, odmietol výsledky kontroly ústredia práce aj kontrolné nálezy vlastného ministerstva," tvrdí Blahová. Padá tak na neho tieň podozrenia, že jeho nekompetentné kroky boli vedené politickou objednávkou, korupciou a klientelizmom.

Richter však opozičný pokus o odvolanie pravdepodobne ustojí. Strany Smer-SD a Most-Híd sú pripravené ho podržať. Vláda označila návrh na jeho odvolanie za neopodstatnený a účelový. Preto s jeho odchodom nesúhlasí. Strany Smer-SD a Most-Híd nezmenili svoje stanovisko ani po rokovaní klubov v parlamente. Podľa premiéra bude hlasovanie o vyslovenie nedôvery Richterovi súčasne aj hlasovaním o páde vlády. Koaličná strana SNS v stredu (6.9.) totiž žiadala Richterovo odvolanie. Nie je preto jasné, ako bude hlasovať. O ďalších krokoch bude strana ešte rokovať na klube počas mimoriadnej schôdze.



M. Maďarič nevedel, že Richterovo odvolanie má byť pádom vlády



Minister kultúry a podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič nevedel o tom, že premiér, šéf Smeru-SD Robert Fico oznámil poslancom SNS, že ak padne minister práce Ján Richter (Smer-SD), padne aj vláda.



"Nevedel som o tom," povedal novinárom Maďarič s tým, že ho prekvapilo aj vyhlásenie, ktoré SNS poslala v stredu večer (6.9.). Žiada v ňom premiéra, aby vymenil Richtera.







Maďarič zopakoval, že Smer-SD za Richterom stojí a nepredpokladá, že by premiér ustúpil a ministra odvolal. Podpredseda Smeru-SD nevie, ako bude SNS hlasovať. Zároveň si nemyslí, že by zotrvanie Richtera vo funkcii ohrozovalo dôveru vlády.



Minister pripomenul, že na začiatku koaličnej krízy bolo "nečakané a šokujúce" vypovedanie koaličnej zmluvy, ktoré doteraz "dosť dobre nepochopil".

Chronológia mimoriadnych schôdzí NR SR vo volebnom období od roku 2016, na ktorých sa pokúsili odvolať členov vlády SR



7. júna 2016 - NR SR nevyslovila nedôveru ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD).

Opoziční poslanci navrhovali vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi pre daňovú kauzu Bašternák. Minister zostal vo funkcii, za jeho zosadenie hlasovalo len 58 zo 138 prítomných členov snemovne. Na odvolanie člena vlády je potrebných najmenej 76 hlasov.



23. septembra 2016 - NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD).

Premiér čelil opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Schôdzu iniciovala opozícia pre jeho údajnú nečinnosť v daňovej kauze Bašternák. Za jeho odvolanie hlasovalo len 36 poslancov zo 116 prítomných.



23. septembra 2016 - NR SR nevyslovila nedôveru ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD).

Ani ďalší pokus opozície vysloviť nedôveru ministrovi vnútra za kauzu Bašternák nevyšiel. Za jeho odvolanie hlasovalo len 40 poslancov zo 120 prítomných.



16. februára 2017 - NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD).

Opozícia chcela odvolať predsedu vlády za to, že sa údajne spreneveril svojmu verejnému prísľubu zachovať stabilné ceny energií a ľuďom sa mal otočiť chrbtom. Premiéra sa odvolať nepodarilo, za jeho odvolanie bolo 60 zo 130 prítomných poslancov.



7. apríla 2017 - NR SR nevyslovila nedôveru ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi (Smer-SD).

Zámer opozície odvolať ho pre kauzu Čistý deň a ďalšie údajné pochybenia nevyšiel. Za vyslovenie nedôvery Richterovi hlasovalo len 57 poslancov zo 128 prítomných. Hlasovaním vyvrcholila viac ako 16-hodinová rozprava, ktorá sa začala 6.4. o 16. hodine.







