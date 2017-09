Mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie J. Richtera bude vo štvrtok

Na snímke minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 4. septembra (TASR) – Mimoriadna schôdza Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer-SD) bude vo štvrtok (7.9.) o 15.00 h. TASR o tom informovala šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková. Zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovala SaS s hnutiami OĽaNO a Sme rodina. Richter bude čeliť odvolávaniu pre kauzu resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante, pri ktorej podľa opozície zlyhal.Problémy s Richterom má aj koaličná SNS. Zatiaľ však oficiálne nepovedala, že podporí jeho odvolanie. Jej koaliční partneri Smer-SD a Most-Híd však pripomínajú, že ak by SNS hlasovala s opozíciou, mohlo by to znamenať koniec koalície. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zatiaľ hlasovanie SNS s opozíciou nepovažuje za reálnu hrozbu. V koalícii podľa jeho slov prebiehajú rokovania.Richter bude čeliť odvolávaniu pre kauzu resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante, pri ktorej podľa opozície zlyhal.skonštatovala poslankyňa Natália Blahová (SaS). Podľa nej premiér odvolaním ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) nastavil vyšší štandard politickej kultúry a zároveň stanovil aj dôvody, pre ktoré prikročí k personálnym zmenám. Ako uviedla poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO-NOVA) Richter zlyhal v tej najdôležitejšej úlohe, akú mal, a tou je ochrana detí.