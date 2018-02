Mimoriadne plénum k modernizácii armády zasadne v piatok

Na snímke pohľad do rokovacej sály NR SR. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Mimoriadne rokovanie Národnej rady SR venované problematike modernizácie slovenskej armády sa uskutoční v piatok 9. februára. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda NR SR Andrej Danko (SNS).Ako šéf národniarov garantoval, že na schôdzi minister obrany Peter Gajdoš (SNS) zodpovie všetky otázky poslancov.odvetil na otázku, či vie o údajne katastrofálnych výsledkoch vojskových skúšok nových transportérov, o ktorých hovorila opozícia.Opoziční poslanci z OĽaNO, Sme rodina a SaS v utorok oznámili, že svojimi podpismi iniciujú mimoriadnu schôdzu NR SR, na ktorej chcú hovoriť o modernizácii slovenskej armády. Tvrdia totiž, že miliardy eur vynaložené na nákup armádnej techniky musia byť pod verejnou kontrolou. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka.Upozornil, že koaličná SNS aktuálne prišla spovedal Vašečka.Opozičný poslanec uviedol, že postup národniarov neznepokojuje len jeho.dodal.Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak sa domnieva, že Gajdoš sa snaží o umenie kamufláže tam, kde to nemá byť.vyhlásil.Podľa Krajniaka chce opozícia na schôdzi hovoriť aj o vojskových skúškach nových transportérov, ktoré podľa jeho slov dopadli katastrofálne, čo potvrdzujú jeho viaceré zdroje priamo z armády.vysvetlil.