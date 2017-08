Mimoriadne vlaky na púť do Šaštína-Strážov zaplatí A. Danko

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) - Dva mimoriadne vlaky, ktoré 15. septembra vypravia kvôli celonárodnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach, zaplatí líder SNS a predseda parlamentu Andrej Danko z vlastného vrecka. Potvrdil to dnes pre TASR s tým, že mu celá situácia pripadá komická.pýtal sa. Danko nechce ďalšie rozbroje v koalícii, preto povedal, aby vlaky objednali a on ich zaplatí.uviedol riaditeľ komunikačného odboru a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč s tým, že ZSSK pôvodne neplánovala tento rok vlaky vypraviť, keďže nedošlo k ich objednaniu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR.Podľa predbežného návrhu ZSSK by mal prvý z vlakov vyraziť o 5.35 h z Prievidze a pokračovať po trase Topoľčany – Zbehy – Leopoldov – Trnava – Šaštín-Stráže a späť. K tomuto vlaku bude vedený prípojný vlak z Nitry do Zbehov. Druhý z vlakov by mal byť podľa predbežného návrhu vypravený o 6.15 h zo Zlatých Moraviec a pokračovať po trase Nové Zámky – Galanta – Trnava – Šaštín-Stráže a späť. Ako TASR informoval riaditeľ úradu Bratislavskej arcidiecézy Tibor Hajdu, náklady na vypravenie mimoriadnych vlakov sú približne 12.000 eur. "Ohlásili sa viaceré osoby, ktoré sú ochotné prispieť na uhradenie týchto nákladov," dodal Hajdu.Celonárodná púť k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii sa oficiálne koná od roku 1732. Podľa údajov na stránke bazilika.sk do Šaštína-Stráží počas púte každoročne zavíta približne 20.000 veriacich, pričom v jubilejnom roku 2014 ich prišlo 50.000. Vyvrcholením púte je sviatok patrónky Slovenska, ktorý pripadá na 15. septembra.