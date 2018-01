Mimoriadne Zastupiteľstvo v Košiciach bude mať vo štvrtok jediný bod

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR/František Iván Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 30. januára (TASR) - Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa uskutoční vo štvrtok (1.2.) a bude mať jediný bod - zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľbu jej členov. Zasadnutie zvoláva predseda KSK Rastislav Trnka (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca) spolu s poslancami OĽANO-SaS-KDH-NOVA a skupinou nezávislých."Predsedu KSK a poslancov k tomuto kroku viedla aj snaha o dodržanie zákonnej požiadavky pri podávaní majetkových priznaní novozvolených poslancov Zastupiteľstva KSK," informoval Úrad KSK. Väčšina z 57 krajských poslancov nebola členom zastupiteľstva v predchádzajúcom volebnom období a podľa ústavného zákona je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, podať majetkové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok."Žiaľ, neschválením programu riadneho zastupiteľstva troma poslaneckými klubmi zo dňa 9. januára 2018, kde sa malo o tomto bode rokovať, sme sa dostali do situácie, ktorá nie je v zákone jednoznačne pomenovaná. Zároveň rokovací poriadok Zastupiteľstva KSK, schválený za čias môjho predchodcu Zdenka Trebuľu, nerieši takúto situáciu a okrem iného nie je v mnohých svojich ustanoveniach ani v súlade so zákonom. Práve preto, aby nevznikli žiadne pochybnosti o dodržiavaní zákona, som s poslancami pristúpil k riešeniu, keď spoločne zvolávame rokovanie zastupiteľstva," uviedol Trnka.Predchádzajúce riadne zasadnutie krajského parlamentu trvalo len krátko, keď väčšina poslancov z troch poslaneckých klubov neschválila program pre porušenie rokovacieho poriadku. Návrh takto hlasovať predniesli Renáta Lenártová (Smer-SD) a Karol Pataky (Most-Híd). Materiály na rokovanie boli totiž elektronicky sprístupnené sedem dní pred zasadnutím, rokovací poriadok hovorí o najneskôr desiatich dňoch v predstihu."Dúfam, že tentoraz nebudú vytvárať obštrukcie a blokovať prácu poslancov KSK," uviedol Trnka smerom k poslancom za Smer-SD a Most-Híd.