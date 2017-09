Mimoriadny kongres UEFA zvolil Rusa Sorokina do Rady FIFA

Alexej Sorokin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 20. septembra (TASR) - Mimoriadny kongres Európskej futbalovej únie (UEFA) v stredu zvolil do Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ako jej zástupcu Rusa Alexeja Sorokina. Na tomto poste nahradí krajana Vitalija Mutka a jeho funkčné obdobie v Rade FIFA bude trvať do roku 2021.Sorokin je šéfom organizačného výboru MS 2018 v Rusku. Voľba na 13. mimoriadnom kongrese UEFA v Ženeve prebehla aklamačne. Pracovať bude v strategickej komisii FIFA. Riadiaci orgán svetového futbalu pred šiestimi mesiacmi zablokoval Mutkovi opätovné zvolenie do Rady, argumentmi boli konflikt záujmov, resp. nezlučiteľnosť jeho pôsobenia ako politika a súčasne futbalového funkcionára. Prezident Ruského futbalového zväzu (RFS) Mutko do roku 2016 pôsobil ako ruský minister športu, teraz je zastupujúcim premiérom krajiny. Informovala agentúra AP.