Mimoriadny zjazd ČSSD by sa mal uskutočniť už 18. februára 2018

Predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Lubomír Zaorálek Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. novembra (TASR) - Mimoriadny zjazd Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa uskutoční namiesto apríla budúceho roka už vo februári. Vedenie strany v piatok navrhlo ako dejisko Hradec Králové a ako termín 18. február. Definitívne by to mal 19. novembra potvrdiť ústredný výkonný výbor strany.Informovali o tom české elektronické médiá.Najočakávanejším programovým bodom zjazdu bude voľba nového vedenia delegátmi, pretože to jestvujúce vrátane súčasných ministrov Milana Chovanca a Lubomíra Zaorálka dá svoje stranícke funkcie k dispozícii.Na jednodňovom vrcholnom rokovaní sociálnych demokratov sa však bude riešiť aj ďalšie smerovanie strany a novelizácia jej stanov.Kandidatúru neohlásil zo súčasného vedenia nikto, za to ju však nevylúčili niekdajší juhočeský hajtman Jiří Zimola či poslanec z Ústeckého kraja Jaroslav Foldyna. Naopak, bývalý podpredseda strany a exhajtman Juhomoravského kraja Michal Hašek o kandidatúre na zjazde neuvažuje.