Mimovládky budú za pomoci eurofondov tvoriť lepšie verejné politiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (EVS). Celkovo je pre ne v rámci šiestich výziev vyčlenených 15 miliónov eur. Oznámilo to dnes ministerstvo vnútra.Štát chce cez eurofondy podporiť projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Výzvy vyhlási rezort ako riadiaci orgán operačného programu v piatok (12.5.). Uzávierka je vo všetkých prípadoch naplánovaná na 21. august. O finančnú podporu pre svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie.Prostriedky pre tretí sektor sú rozdelené do dvoch tém, prvou je Tvorba lepšej verejnej politiky, na ktorú je vyčlenená suma osem miliónov eur.priblížil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.Oprávnenou aktivitou výzvy sú však podľa Arbeho aj opatrenia vedúce k zamedzeniu korupcie, ale aj podpory transparentnosti vo verejnom sektore. V rámci druhej témy „Občianska informovanosť a participácia“ budú cez operačný program EVS podporené projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe, ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných, informoval ďalej rezort. Na tieto projekty je vyčlenených sedem miliónov eur.vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Operačný program podporí projekty, ktoré budú zahŕňať sieťovanie organizácií, ale aj tvorbu platforiem v témach a oblastiach týkajúcich sa fungovania verejnej správy.Tiež však aj také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Podpora bude smerovať takisto na verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či na monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií.Premiér Robert Fico očakáva, že mimovládne organizácie prídu s projektmi, ktoré pomôžu súčasnej vláde bojovať proti korupcii.zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii.Cieľovou skupinou výziev sú inštitúcie a subjekty verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá, ale aj právnické osoby a občania, ktorí prichádzajú do styku so službami verejnej správy. Prijímatelia môžu projekty realizovať vo všetkých krajoch Slovenska. Snahou operačného programu Efektívna verejná správa je zjednodušiť prácu prijímateľom, ktorí budú môcť v týchto výzvach uplatniť princíp zjednodušeného vykazovania výdavkov prostredníctvom paušálnej sadzby. Časť výdavkov nebude nutné predkladať na riadiaci orgán.