Mimovládky trvajú na odstúpení policajného prezidenta T. Gašpara

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 13. apríla (TASR) - Iniciatíva Chceme veriť, ktorú tvoria organizácie Aliancia Fair-play, Via Iuris, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Pontis a Nadácia Zastavme korupciu, trvá na odstúpení policajného prezidenta Tibora Gašpara. Dôvody pre jeho odstúpenie opakovane deklarovali v listoch, ktoré zaslali vláde, čítali na námestiach a prezentovali aj na osobnom stretnutí s ministrom vnútra Tomášom Druckerom (nominant Smeru-SD).tvrdia mimovládne organizácie (MVO).Za poslednú kvapku však považuje škandalózne zlyhanie polície v prípade šéfa východoslovenského podsvetia Róberta Okoličányho.odkázali mimovládky. Nakoľko nemajú žiaden dôvod veriť v schopnosť policajného prezidenta vyvodiť voči sebe zodpovednosť za tieto zlyhania, vyzývajú ministra Druckera, aby využil svoje zákonom dané právomoci a okamžite ho odvolal.dodali.Hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová uviedla, že minister vnútra už dospel k rozhodnutiu v otázke budúcnosti policajného prezidenta Tibora Gašpara. O svojom stanovisku bude informovať na tlačovej konferencii, keď mu to dovolí zdravotný stav. Ešte predtým, ako bude minister informovať verejnosť, stretnúť sa chce v tejto veci s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). V súvislosti so svojím zdravotným stavom musí zároveň šéf rezortu vnútra absolvovať ďalšie diagnostické vyšetrenie, na základe ktorého určí ošetrujúci lekár ďalší liečebný postup.Drucker tvrdí, že rozhodnutie o policajnom prezidentovi nijako neodkladá a hneď, ako to bude možné, ho odprezentuje. Chce tak však urobiť osobne, a nie v písomnom stanovisku.uviedol na sociálnej sieti. Podotkol, že musí byť v tejto otázke zodpovedný, akokoľvek sa môžu vytváraťz rôznych pohľadov a odlišných argumentov.doplnil šéf rezortu.Minister Drucker ešte v utorok (10.4.) na tlačovej konferencii uviedol, že osud policajného prezidenta by mal byť jasný vo štvrtok (12.4.) či v piatok. Vtedy plánoval oznámiť, či Gašpara odvolá alebo nie. Na odchod z funkcie ho nevyzval. Gašpar podľa jeho slov bude mať svojho nástupcu, otázka je, kedy. Odvoláva sa na zmenu pravidiel. Policajný prezident nedávno nevylúčil, že sa rozhodne z funkcie odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov útočiť na všetkých policajtov a na výsledky ich práce.