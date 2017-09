Mimovládne organizácie kritizujú výstavu Body The Exhibition

Výstava Body the exhibition, archívne foto Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. septembra (TASR) - Mimovládne organizácie (MVO) podávajú podnety na políciu a prokuratúru pre výstavu mŕtvych ľudských tiel v Bratislave Body The Exhibition. Označili to za nehumánne, MVO spomínané inštitúcie petíciou vyzvali, aby dohliadali na dodržiavanie zákonov na Slovensku.povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu, iniciátora výzvy mimovládok. Existuje tu podľa neho podozrenie zo spáchania trestných činov hanobenia mŕtveho. MVO tiež vyzvali školy, aby na výstavu nechodili a vo výklade o ľudskom tele radšej siahli po moderných technológiách.Mimovládky nie sú jediné, ktoré majú s výstavou problém. Nedávno ju kritizovali aj Slovenská lekárska komora (SLK) a Ústav zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave, vidia v nej "celý rad nezákonností". Spolu s MVO namietajú, že organizátori výstavy nevedia adekvátne preukázať pôvod mŕtvol ani súhlas nebohých na takéto využitie ich tiel.Polícia podnety riešipovedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. K téme sa vyjadrovali už aj hygienici, nevidia rozpor so zákonom o pohrebníctve. Ten ukladá povinnosť zaobchádzať s ľudskými ostatkami dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Výstava ho podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave neohrozuje.Na margo etického cítenia verejnosti, o ktorom právna norma tiež hovorí, sa v stanovisku hygienikov uvádza, že "Proti výstave mŕtvych ľudských tiel sa vyslovili Asociácia za život a rodinu, Slovenská asociácia Falun Gong, Fórum života, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Fórum kresťanských inštitúcií, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, eRko - Dobrá novina či Národný pochod za život.MVO majú podozrenie, že mŕtve telá pochádzajú od čínskych väzňov. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku to označilo za absurdné a neodôvodnené tvrdenia. "Je škoda, že niektorí vystupujú proti našej výstave a prirovnávajú ju k morbídnemu divadlu," povedala nedávno Květa Havelková, hovorkyňa spoločnosti JVS GROUP, ktorá výstavu na Slovensko prináša. Tá je primárne určená pre laickú verejnosť a potrvá niekoľko mesiacov.