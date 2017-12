Minčík: Športovci dosiahli v ére samostatnosti dostatok úspechov

Na archívnej snímke Juraj Minčík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 29. decembra (TASR) - Rozdelenie ČSFR otvorilo dvere mnohým slovenským športovcom, ktorí sa po vzniku samostatnej republiky dokázali výrazne presadiť aj na medzinárodnom poli. Patril medzi nich aj vodný slalomár Juraj Minčík. Na OH 2000 v Sydney získal bronz v C1 a medzi singlistami patril roky ku svetovej špičke.povedal Minčík v rozhovore pre TASR.Úspechy slovenských športovcov v ére samostatnosti považuje za dostačujúceV súčasnosti sa Minčík prezentuje na poli funkcionárskom, kde by chcel rovnako pomôcť k lepším výsledkom.Bývalého reprezentanta vymenovali v novembri 2016 za nového riaditeľa Športového centra polície (ŠCP). Za sebou tak má prvý rok vo funkcii.zhodnotil Minčík uplynulých 12 mesiacov. Už počas nich však musel myslieť aj na blížiaci sa rok 2018.Stredisko ŠCP by v Pjongčangu mali reprezentovať snoubordistka Klaudia Medlová, akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková, krasokorčuliari Lukáš Csölley a Nicole Rajičová, sánkar Jozef Ninis a bežec na lyžiach Peter Mlynár.Minčík zatiaľ nevie, koľko práce ho čaká v olympijskom roku.povedal Minčík a dodal:Od éry samostatnosti slovenskí športovci nazbierali množstvo medailí, ale celková situácia sa mení. Talentov je menej, možností tiež.uzavrel Minčík.