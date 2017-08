Minimálna cena za stánok na vianočnom trhu v Bratislave je 1500 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Hlavné mesto aj tento rok ponúka možnosť prenajať si stánky počas vianočných trhov, ktoré sa budú konať od 24. novembra do 22. decembra na Hlavnom námestí i Františkánskom námestí v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 14. septembra. Celkovo bude k dispozícii 100 stánkov, z toho 72 stánkov na Hlavnom námestí a 28 stánkov na Františkánskom námestí. Vyplýva to z vyhláseného výberového konania na prenájom stánkov.Stánky budú delené podľa predávaného sortimentu, ako sú vianočné darčeky, lahôdky či občerstvenie. Hlavné mesto rovnako ako minulý rok stanovilo jednotnú minimálnu cenu stánkov podľa zamerania. Na Hlavnom námestí sa táto minimálna cena pohybuje od 1500 do 20.000 eur a na Františkánskom námestí od 1500 do 16.000 eur. Najlacnejšie sú stánky s vianočnými darčekmi a lahôdkami, naopak, priplatia si podnikatelia v stánkoch s občerstvením. Stánok pre charitu má na Františkánskom námestí minimálne nájomné jedno euro na deň.Na Hlavnom námestí má byť na tohtoročných vianočných trhoch 33 stánkov s vianočnými darčekmi, 18 s lahôdkami na domov a 21 s občerstvením. Na Františkánskom námestí bude ponúkať päť stánkov vianočné darčeky, štyri stánky lahôdky na domov a šesť stánkov občerstvenie. Pre charitu bude určených 13 stánkov.Záujemcovia o prenájom stánku teraz môžu doručiť svoje prihlášky do podateľne bratislavského magistrátu do 14. septembra. Kritérií, podľa ktorých bude Komisia pre Vianočné trhy 2017 vyhodnocovať prihlášky, bude viacero. Napríklad sortiment ponúkaných vianočných darčekov, lahôdok či občerstvenia s ohľadom na pôvod ponúkaného tovaru. Taktiež vizualizácia sortimentu.Komisia bude brať do úvahy aj referencie či ponúkanú výšku nájomného za celé obdobie. V prípade stánkov s občerstvením je povinnosťou mať vyučeného kuchára ako garanta kvality počas vianočných trhov v prevádzke, respektíve osobu s dlhoročnou praxou v oblasti gastronómie. Výška ponúkaného nájomného zaváži pri rozhodovaní na 50, ponúkaný sortiment na 30, referencie a v prípade gastro stánkov predloženie profesijného životopisu kuchára, ktorý bude garantom kvality, na 20 percent.Podmienky podania prihlášok na prenájom stánkov spolu s ďalšími potrebnými materiálmi sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta.