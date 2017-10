Minimálna mzda budúci rok vzrastie na 480 eur

Na snímke sprava podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD), premiér SR Robert Fico, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) a podpredsedníčky vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská (Most-Híd). Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - Minimálna mzda od budúceho roka vzrastie zo súčasných 435 eur na 480 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o 10,34 %. Minimálna hodinová mzda zamestnancov dosiahne 2,759 eura. Vyplýva to z návrhu ministerstva práce, ktorý dnes schválila vláda.Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy počas roka opakovane nedohodli. Svoje názory nezmenili ani na rokovaní tripartity venovanom tejto otázke v polovici septembra. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplýva povinnosť predložiť návrh na úpravu minimálnej mzdy zo zákona.Celkové ročné náklady zamestnávateľov v súkromnej sfére na zvýšenie minimálnej mzdy by mali dosiahnuť 61,4 milióna eur. Z toho náklady zamestnávateľov na doplatky do novej sumy minimálnej mzdy by mali predstavovať 42,6 milióna eur a odvody do poistných fondov majú dosiahnuť 18,8 milióna eur.Z analýzy vplyvov rezortu práce ďalej vyplýva, že nárast minimálnej mzdy sa môže premietnuť do rastu mzdových nákladov približne 30.000 zamestnávateľov, ktorými sú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a približne 13.400 firiem. Zvýšenie minimálnej mzdy by sa malo dotknúť takmer 119.000 zamestnancov, pričom takmer 70.000 pracuje pre SZČO a vyše 49.000 pre firmy.