MiniP.Plavčan uviedol do života novinku autorov metódy Životných máp

Bratislava 6. júna (TASR) - Autori Kamila a Peter Kopsovci, známi vďaka metóde Životných máp (Kops' Method), predstavili dnes v Bratislave publikáciu Ako sa dohovoriť s tigrom. Tretí titul českých autorov projektívne-diagnostickej metódy, ktorá sa venuje problémom detí i dospelých v oblasti ADHD, pomáha rodičom i pedagógom lepšie spoznať a dorozumieť sa s deťmi, prichádza po knižkách Tiger robí uáá uáá... a Ako sa krotí tiger. Novinku v rámci "tigrej" edície venovanej komunikačným typom uviedol do života minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.povedal Peter Plavčan ku knižke, ktorá by mala byť základným manuálom pedagóga, ako porozumieť deťom. Kopsovci rozdelili deti do štyroch základných komunikačných typov - pocitový, rozumový, obrazový a sluchový. Kniha naučí čitateľov ich rozoznávať, chápať a tiež s nimi "správne" zaobchádzať. Podľa Plavčana by sa mohla stať súčasťou pripravovanej školskej reformy:Minister školstva ďalej prezradil, že o prípadnom zavedení komunikačnej typológie do výučby na pedagogických školách či organizovaní špeciálneho výcviku pre učiteľov sa bude radiť s expertmi.Plavčan pre TASR pripustil, že v školských triedach pribúdajú deti, ktoré si vyžadujú niečo navyše - hyperaktívni žiaci, deti s dysgrafiou, dyslexiou a podobne: "