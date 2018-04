Miniséria Mária Terézia smeruje do Maďarska, Nemecka i Francúzska

Na archívnej snímke riaditeľ vývoja relácií a programových formátov Českej televízie Jan Maxa počas prezentácie výpravnej koprodukčnej minisérie Mária Terézia, ktorú pripravujú štyri verejnoprávne televízie - Česká televízia, rakúska ORF, maďarská MTVA a slovenská RTVS. V Bratislave 4. decembra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 16. apríla (TASR) – Dvojdielna miniséria Mária Terézia, minuloročná novinka slovenskej, českej, rakúskej a maďarskej verejnoprávnej televízie, mieri do sveta. Koprodukčná historická miniséria totiž zaujala na minulotýždňovom televíznom veľtrhu MIPTV vo francúzskom Cannes a vysielacie práva kúpila talianska verejnoprávna televízia RAI, francúzska televízia Arte pre nemecký a francúzsky trh a licencia putuje aj do Mexika.V Cannes sa zároveň programový riaditeľ televíznej časti RTVS Tibor Búza zúčastnil medzinárodného rokovania o pokračovaní Márie Terézie.skonštatoval Búza s tým, že záujem pokračovať prejavila aj maďarská verejnoprávna televízia.RTVS podľa jej hovorkyne Eriky Rusnákovej na televíznom veľtrhu zaujala aj animovanými rozprávkami či hranou tvorbou. Napríklad televízni diváci v Slovinsku uvidia aktuálnu koprodukčnú novinku, historickú drámu v réžii Laca Halamu s názvom Dubček. Jedenásťdielny seriál Inšpektor Max v hlavnej úlohe s Jurajom Kukurom zaujal najmä maďarskú MTVA a francúzske distribučné spoločnosti.Hraná rozprávka RTVS Vianočné želanie v réžii Petra Bebjaka, ktorá sa ešte len natáča a bude mať premiéru počas tohtoročných Vianoc, zaradila do svojho výberu už aj poľská televízna stanica PULS TV.RTVS na veľtrhu odprezentovala aj svoje večerníčky Mimi a Líza, Drobci či Websterovci.doplnila Rusnáková s tým, že v premiére sa objaví na obrazovkách RTVS na Vianoce, záujem prejavila taktiež slovinská verejnoprávna televízia RTV, maďarská MTVA, ale aj ázijské distribučné spoločnosti.Slovenskí diváci sa zasa môžu na jeseň tešiť na premiéru prvej série nemeckého seriálu Babylon Berlín z dielne spoločnosti BETA Film. RTVS v tejto súvislosti potvrdila záujem aj o jej druhú sériu. V programovej štruktúre nebude chýbať ani druhá séria seriálu Viktória od ITV Studios.