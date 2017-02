Minister D. Davis varoval Snemovňu lordov, aby neblokovala brexit

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. februára (TASR) - Britská vláda vyzvala dnes Snemovňu lordov, aby neblokovala návrh zákona o spustení rokovaní o vystúpení z Európskej únie, pretože akýkoľvek pokus odložiť jeho schválenie by vyvolal "ústavnú krízu".Minister pre brexit David Davis označil schválenie návrhu vládneho zákona veľkou väčšinou hlasov v 650-člennej Dolnej snemovni v stredu večer za "historické hlasovanie".uviedol.dodal. Odmietol obvinenia, že si vláda schválenie zákona vynútila.Horná komora parlamentu, Snemovňa lordov, sa začne návrhom zákona zaoberať 20. februára.povedal Davis poslancom.Denník Daily Telegraph dnes informoval o klebete, podľa ktorej chcú údajne liberálni demokrati, labouristi a rebelujúci konzervatívci v Snemovni lordov "spojiť sily v snahe zmariť brexit".napísali noviny v článku na titulnej stránke.BBC citovala nemenovaný vládny zdroj, podľa ktorého by Snemovňa lordov čelila "mohutnej verejnej výzve na zrušenie", ak by návrh zákona o spustení brexitu zablokovala.