Minister Dačič žiada diplomatický štatút pre základňu riadenú Rusmi

Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 5. mája (TASR) - Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič vyzval dnes srbské úrady, aby udelili diplomatický štatút ruským zamestnancom sporného zariadenia, ktoré niektorí odborníci pokladajú za špionážnu základňu. Rusko však tvrdí, že je to centrum pomoci pri katastrofách.Dačič dnes pre denník Politika povedal, že vyšší štatút centra v juhosrbskom meste Niš "už treba vyriešiť".Niektorí vojenskí experti uviedli, že Rusi odpočúvajú príslušníkov americkej armády, aby zistili záujmy USA na Balkáne, a robia to z takzvaného "Rusko-srbského humanitárneho centra". Rusko to popiera.vysvetlil Dačič.Srbsko sa oficiálne snaží o členstvo v Európskej únii, ale za súčasného populistického vedenia sa postupne prikláňa k svojmu tradičnému spojencovi, Rusku.