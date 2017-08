Minister Drucker chce obnoviť malé zdravotné ambulancie

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) chce mimo okresných a krajských miest obnoviť myšlienku malých zdravotných ambulancií v regiónoch. Ich nástupcami majú byť centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, v danej oblasti by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov a špecialistov.Rezort zdravotníctva plánuje dať na inováciu takýchto ambulancií peniaze z eurofondov.uviedol Drucker na Facebooku. Na centrá by malo ísť v rokoch 2017 až 2020 približne 140 miliónov eur. Oprávnenými čerpateľmi a vlastníkmi budú podľa neho iba obce, mestá a vyššie územné celky (VÚC).Drucker si je vedomý, že mimo väčších miest je náročnejšie získať lekárov a je tam menej peňazí, problémom má byť aj ich časová dostupnosť pre pacienta či slabá kontinuita starostlivosti. Integrované centrá by mohli zlepšiť koncentráciu lekárov v regióne. "vysvetlil minister.Rezort teraz so zúčastnenými stranami rieši, ktoré lokality sú na umiestnenie integrovaných centier optimálne. Pre prvé kolo výzvy zatiaľ vychádza vyše 100 oblastí, je to však ešte v štádiu debát. Bratislavský kraj zaradil rezort medzi vylúčené body. V porovnaní s inými krajmi môže čerpať eurofondy v obmedzenom množstve.O zriadení centier hovorilo ministerstvo už za predchádzajúcej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Ich koncept predstavilo pod vedením Zuzany Zvolenskej v októbri 2014. Chcelo tak zvýšiť počet lekárov na jednom mieste v danom mikroregióne. Na ich vybudovanie sa rovnako mali použiť eurofondy.