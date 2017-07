Minister Drucker: Zlúčenie nie je snahou o likvidáciu SZU

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. júla (TASR) - Za zámerom zlúčenia Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) s Univerzitou Komenského (UK), ktorý obe kritizujú, nie je podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) snaha zlikvidovať SZU. "povedal Drucker. Sľubuje si od toho kvalitnejšiu výučbu zdravotníkov.Drucker pripomína, že o zefektívnení vzdelávania zdravotníkov hovorí aj programové vyhlásenie vlády.skonštatoval minister.O zrušení SZU neuvažuje, pokiaľ by sa na zlúčení s univerzitami nedohodol, Drucker pripúšťa ešte transformáciu SZU zo štátnej na verejnú vysokú školu. Tento krok však podľa jeho slov nesie riziká.uviedol Drucker s tým, že cieľom je sa tomu vyhnúť, aby nedošlo k ohrozeniu výučby.Zámer ministerstiev zdravotníctva a školstva zlúčiť Slovenskú zdravotnú univerzitu s Univerzitou Komenského sa nepáči ani jednej zo škôl. Vedenie SZU tvrdí, že predložený návrh je v rozpore so zákonom o vysokých školách, rovnako má pochybnosti o vplyve zmeny na kvalitu vzdelávania. UK zase žiada namiesto zlúčenia likvidáciu.Ministerstvo podľa Druckera o pláne s oboma univerzitami viackrát rokovalo. UK sa má obávať zlúčenia pre zadlženie SZU. Rovnako argumentuje, že zmena by sa mala urobiť od začiatku akademického a nie kalendárneho roka, o čom Drucker nemá problém diskutovať.doplnil. Upozornil, že fakulty nezaniknú, ale prejdú pod UK.Štátna SZU je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Od budúceho roka sa má zlúčiť s Univerzitou Komenského. Obe školy sídlia v Bratislave. Ministerstvá zdravotníctva a školstva koncom minulého mesiaca predložili zákon o ich zlúčení. Drucker poukazuje, že SZU je v súčasnosti jediná štátna vysoká škola a náklady na výučbu sú v porovnaní s verejnou vysokou školou dvojnásobné. Na nehospodárnosť upozorňoval aj Najvyšší kontrolný úrad. SZU nehospodárnosť odmietala, naopak, tvrdí, že je zo strany ministerstva podfinancovaná.