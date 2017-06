Minister financií P. Kažimír by bol za zverejňovanie platov lekárov

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. júna (TASR) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by bol rád a posmeľuje ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) k tomu, aby verejne komunikoval platy lekárov v zdravotníctve.kládol si otázku Kažimír dnes v parlamente v rámci diskusie o Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2016. Podľa ministra to ľudia nevedia a ani to tak necítia, pretože sa hovorí o tom, že peňazí je v zdravotníctve málo.Šéf rezortu financií si pritom podľa vlastných slov uvedomuje, že súboj o tom, či je dosť alebo málo peňazí v zdravotníctve, tu je, bol a aj bude. On si však myslí a vyplýva to podľa neho aj z medzinárodného porovnávania, že Slovensko má už dnes väčšie výdavky na verejné zdravotníctvo ako okolité krajiny a porovnateľné s vyspelými krajinami. "zdôraznil Kažimír.Pomôcť má preto podľa jeho slov projekt revízie výdavkov v tomto rezorte, ktorý sa spustil v rámci projektu Hodnoty za peniaze. Podľa Kažimíra by mal byť jeho prvý odpočet zverejnený o pár týždňov. "naznačil minister.Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO-NOVA) s ministrom súhlasil v tom, že výsledky sú to, čo je potrebné v zdravotníctve vidieť. "uviedol poslanec. Treba teda podľa neho vo vnútri v rezorte „poupratovať“, aby sa peniaze vynakladali efektívne.Podľa poslanca Mareka Krajčího (OĽaNO-NOVA) však vyspelé európske krajiny vynakladajú v priemere na zdravotníctvo oveľa viac.vyčíslil poslanec. V EÚ je priemer na obyvateľa podľa neho ešte vyšší, a to o 1242 eur na obyvateľa.