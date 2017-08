Minister Gabriel: Vodca KĽDR Kim Čong-un ohrozuje celý región

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. augusta (TASR) - Ozbrojený konflikt súvisiaci s jadrovými zbraňami Severnej Kórey môže mať tragickejšie následky než druhá svetová vojna. V rozhovore pre noviny Aachener Zeitung, ktoré dnes citovala agentúra TASS, to uviedol nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel.varoval šéf nemeckej diplomacie, podľa ktorého vodca KĽDR Kim Čong-un, "Gabriel je podľa vlastných slov tiež presvedčený, že svetové spoločenstvo by sa malo striktne pridržiavať sankčných opatrení, ktoré boli uvalené na KĽDR so zámerom prinútiť Pchjongjang, aby začal rokovať.Situácia na Kórejskom polostrove zostáva stále napätá, keďže Pchjongjang pokračuje vo vývoji svojho programu jadrových zbraní a balistických striel. KĽDR v júli uskutočnila skúšky rakiet ďalekého doletu, čo vyprovokovalo ostrú reakciu zo strany USA, Japonska a Južnej Kórey.Najnovšie a dosiaľ najprísnejšie sankcie, schválené pred niekoľkými týždňami, zakazujú KĽDR vyvážať a obchodovať s kľúčovými komoditami s cieľom obmedziť jej finančné zdroje - podľa odhadov až o tretinu ročných príjmov. Obmedzujú tiež možnosti zamestnávania Severokórejčanov v zahraničí.