Minister Gál chce diskutovať s iniciátormi výzvy za reformu ÚS SR

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je pripravený diskutovať so signatármi výzvy za reformu Ústavného súdu SR. Oznámil to v utorok večer na sociálnej sieti. Ubezpečil ich, že sa s nimi stretne v dohľadnej dobe.uviedol minister.vysvetlil.Gál si pritom podľa jeho slov uvedomuje, aké bude medzirezortné pripomienkovanie k jeho návrhu na zmenu pravidiel voľby ústavných sudcov, ktorý predstavil v pondelok (28.5.).pripustil.Minister deklaroval, že zmeny vo výbere ústavných sudcov sú od začiatku jeho zatiaľ krátkeho pôsobenia v rezorteozrejmil svoju predstavu o nadchádzajúcej veľkej obmene, keď sa vo februári 2019 skončí funkčné obdobie až deviatim z celkovo 13 sudcov Ústavného súdu.Prezident SR Andrej Kiska v utorok (29.5.) po stretnutí s iniciátormi výzvy za reformu Ústavného súdu uviedol, že víta vôľu na strane vlády venovať sa zmenám v obsadzovaní Ústavného súdu. Návrh vládnej koalície, ktorý predstavil minister Gál, však vníma ako podpriemerný. Vyzval preto na diskusiu s odbornou verejnosťou s tým, že jej návrh vďaka prepracovanosti a osobnostiam, ktoré sa zaň postavili, otvára priestor na dobré riešenie.Minulý týždeň predstavilo 38 známych slovenských právnikov návrh na zmenu vo voľbe ústavných sudcov. Predstavitelia tejto iniciatívy po stretnutí s prezidentom Kiskom deklarovali, že sú pripravení na diskusiu s ministrom spravodlivosti a už v tejto veci kontaktovali jeho rezort.Členka iniciatívy Lucia Berdisová ocenila, že návrh vládnej koalície znamená v niektorých častiach posun vpred.doplnila.Právnici napríklad pozitívne vnímajú zvýšenie kvóra potrebného na zvolenie kandidátov na ústavných sudcov v parlamente z jednoduchej väčšina na nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, čo navrhuje Gál. Za negatívum potom považujú napríklad zvýšenie vekového limitu pre kandidátov zo 40 na 45 rokov, pretože to vylúči mladú ponovembrovú generáciu právnikov, ktorí študovali právo po novembri 1989.