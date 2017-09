Minister Gray: Veľká Británia si splní svoje finančné záväzky voči EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. septembra (TASR) - Veľká Británia si splní svoje finančné záväzky voči Európskej únii (EÚ), keď vystúpi z bloku. Vyhlásil to dnes britský minister dopravy Chris Grayling niekoľko hodín pred očakávaným prejavom premiérky Theresy Mayovej, v ktorom má predstaviť svoje návrhy kľúčových bodov brexitu.Mayová, oslabená po strate väčšiny v Dolnej snemovni po predčasných júnových voľbách, dúfa, že sa jej dnes v talianskej Florencii podarí posunúť dopredu rokovania s EÚ o brexite. Podľa Graylinga premiérka v prejave definuje princípy budúcich vzťahov a bude hovoriť o tom, ako dosiahnuť pokrok v rokovaniach.Na otázky novinárov, či sú správy, že Británia ponúkne finančné vyrovnanie EÚ pravdivé, Grayling vyhlásil, že Spojené kráľovstvo si plní svoje záväzky. Vláda v Londýne podľa neho akceptovala fakt, že Británia má záväzky, ale ide jej o viac, ako len naštartovať rokovania.Mayová by mala vystúpiť s prejavom vo Florencii o 16.15 SELČ a podľa médií sa pokúsi naštartovať rokovania o brexite a presadiť svoju stratégiu. Najskôr sa vraj bude snažiť presvedčiť Michela Barniera, hlavného vyjednávača EÚ, že má to, čo je potrebné, aby sa rokovania o tzv. rozvode pohli dopredu.Barnier pritom vo štvrtok (21.9.) jasne povedal, že chce počuť, či už má jasnú predstavu o vyriešení sporných bodov, bez ktorých EÚ nezačne rozhovory o obchodnej dohode. Ide o finančné vyrovnanie, práva občanov EÚ žijúcich v Británii a režim na hraniciach s Írskom. Dodal, že na dosiahnutie pokroku sú potrebné