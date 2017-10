Minister Hammond: Prechodné obdobie je aktívum, ktorého hodnota klesá

Britský minister zahraničných vecí Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. októbra (TASR) - Význam dohody o prechodnom období po brexite rýchlo klesne, ak sa rokovania o nej natiahnu až do budúceho roka. Vyhlásil dnes britský minister financií Philip Hammond.Rokovania o podmienkach odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) zaznamenali len malý pokrok a čas do marca 2019 sa kráti. A rokovania o prechodnom období ešte ani nezačali.Hoci sa Hammond domnieva, že je príliš skoro prijímať opatrenia pre prípad, že Británia odíde z bloku bez dohody, diplomati a úradníci na oboch stranách Lamanšského prielivu sa znova začali pripravovať aj na možný neúspech a s tým spojené právne vákuum po marci 2019.Ich úsilie sa zintenzívnilo, pretože rokovania o brexite uviazli na kľúčových otázkach, akými sú finančné vyrovnanie či režim na hraniciach s Írskom. Ak sa nedosiahne pokrok, povedal Hammond, význam dohody o prechodnom období sa bude rýchlo znižovať.Podľa neho je evidentné, že prechodné obdobie je aktívum, ktorého hodnota klesá. Na Vianoce bude ešte mať vysokú hodnotu, aj na začiatku nového roka. Ale ako bude plynúť čas, s postupujúcim rokom 2018 sa jeho hodnota pre všetkých výrazne zníži. A na to by mali myslieť aj európski partneri a zvážiť, ako urýchliť dohodu o prechodnom období, dodal Hammond.Britská premiérka Theresa Mayová navrhla zavedenie dvojročného prechodného obdobia po marci 2019, počas ktorého by všetko ďalej fungovalo podľa doterajších pravidiel. Firmy by tak získali čas pripraviť sa na nové podmienky.Hammond upozornil, že neistota poškodzuje firemné investície aj dôveru spotrebiteľov.Británia dúfa, že lídri EÚ na budúci týždeň na summite schvália začatie rokovaní o budúcich vzťahoch. Predseda Európskej rady Donald Tusk však schladil nádeje Londýna, keď povedal, že dúfa, že k tomu dôjde v decembri.Hammond vyzval EÚ, aby zmenila svoj prístup. Upozornil zvyšné členské štáty bloku krajiny, že prípadný neúspechu rozhovorov je aj proti ich záujmom.Minister Hammond je považovaný za jedného z najviac proeurópskych členov kabinetu.