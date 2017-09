Minister kultúry nepodporuje návrh J. Rezníka zvýšiť dotácie pre RTVS

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. septembra (TASR) – Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník nemá podporu ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) pri návrhu zahrnúť do rámcovej zmluvy so štátom na budúcich päť rokov aj prostriedky na riešenie havarijného stavu areálu v Mlynskej doline a budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici v celkovom objeme 32 miliónov eur. Maďarič to dnes nepriamo naznačil pred rokovaním vlády.Minister pripomenul, že podľa návrhu rozpočtu na rok 2018 by mal RTVS dostať cez zmluvu so štátom rovnaké prostriedky ako v tomto roku.vysvetlil. Rezník pritom v utorok (26.9.) informoval poslancov výboru pre kultúru a médiá, že navrhuje rozšírenie zmluvy aj o 'rekonštrukčno-stavebnú' časť. V rámci tej by mala do RTVS ročne natiecť podľa predstavy jej riaditeľa pätina z celkovej sumy 32 miliónov eur, ktorá je potrebná na riešenie havarijného stavu budov telerozhlasu.Maďarič očakáva od Rezníka, že sa vyjadrí k tomu, aké veľké skryté rezervy v RTVS zanechal jeho predchodca Václav Mika. Minister tiež poukázal na to, že nový šéf verejnoprávnej inštitúcie je najnovšie spokojný so súčasným stavom financovania RTVS, aj keď v minulosti patril k zástancom zvyšovania koncesionárskych poplatkov. Práve to vidí Maďarič ako cestu k prefinancovaniu takejto potreby. Zvýšenie koncesionárskych poplatkov zablokovala vládna strana SNS, aj keď je v programovom vyhlásení vlády.uviedol.Šéf rezortu kultúry sa tiež obáva, že takto vysoká dotácia štátu cez zmluvu učiní riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie závislým od výkonnej moci. „Táto situácia je presne to, o čom som vždy hovoril. Ak musí prísť generálny riaditeľ za politikmi a žiadať 32 miliónov, tak to je vlastne veľká závislosť. Čiže, rád by som počul aj v tomto zmysle názor pána Rezníka, že či si nemyslí, že je naozaj v situácii veľkej závislosti, keď musí takéto prostriedky takýmto spôsobom žiadať,“ ozrejmil.zhrnul Maďarič.vysvetlil Rezník v utorok.Generálny riaditeľ RTVS podľa jeho slov našiel v tejto veci pochopenie u zodpovedných predstaviteľov štátu.uviedol.Rezník zároveň odmietol, že by mohla byť ohrozená jeho nezávislosť.vysvetlil.RTVS v súčasnosti vyjednáva s ministerstvom kultúry podmienky novej rámcovej zmluvy so štátom na nasledujúce päťročné obdobie. Podrobnosti dofinancovania inštitúcie štátom sa každoročne upresňujú v rámci rokovania o štátnom rozpočte. Maďarič informoval, že dnes dostal od Rezníka požiadavku na stretnutie v tejto veci. Rezník poslancom v utorok uviedol, že rokovania o novej zmluve so štátom s ministerstvom sú na korektnej a profesionálnej úrovni.