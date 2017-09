Minister kultúry skontroloval obnovu Jasenovského hradu

Na archívnej snímke ruiny Jasenovského hradu. Foto: TASR - Tomáš Doboš Foto: TASR - Tomáš Doboš

Jasenov 21. septembra (TASR) – Minister kultúry SR Marek Maďarič sa dnes zúčastnil na kontrolnom dni na Jasenovskom hrade v okrese Humenné, kde sa realizuje projekt obnovy hradných ruín. Hrad bol v minulosti známy tým, že sa na ňom razili falošné mince, minister si dnes jednu z novodobých pamätných mincí vlastnoručne vyrazil. Maďarič vyjadril spokojnosť s postupom prác na Jasenovskom hrade, ktorý sa dvíha z ruín aj vďaka štátnej dotácii z rezortu kultúry a refundácii miezd nezamestnaných, ktorí tu našli sezónnu prácu.povedal minister.Maďarič zhrnul, že od roku 2011 ministerstvo kultúry na tento projekt vynaložilo doteraz vyše 4 milióny eur, v tomto roku to bolo okolo 800.000 eur.Starostka obce Lucia Sukeľová informovala, že pri zrode myšlienky obnovy hradu stáli členovia Združenia na záchranu Jasenovského hradu na čele s Alexandrom Daňom a posledných šesť rokov prebieha obnova hradu s pomocou štátu. Za toto obdobie dostali od ministerstva kultúry 105.200 eur a ďalšie financie získali na dočasné zamestnanie ľudí z radov nezamestnaných prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.uviedla Sukeľová. V tomto roku dostali z ústredia práce na zamestnancov 130.000 eur a z rezortu kultúry 18.000 eur.Súčasťou prác bolo vypracovanie statického passportu, archeologický výskum a zameranie jednotlivých častí hradu. Na základe toho sa nastavoval harmonogram prác v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom. Postupne sa spevňovali časti ruín, ktoré boli staticky najlabilnejšie. Zámerom bolo spevniť vonkajšie opevnenie, aby sa uzavrel objekt hradu. V budúcnosti tu chcú zriadiť informačné centrum a obnoviť kaplnku, kde by sa mohli robiť sobáše.Presný rok vzniku hradu nie je známy, bolo to v období tatárskych vpádov, uviedol Daňo. K známym vlastníkom hradu patril rod Drugethovcov. Posledným vlastníkom hradu bol rod Andrássyovcov. Časom došlo k jeho devastácii.