Minister kultúry udelil ceny v oblastiach profesionálneho umenia

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič počas príhovoru na slávnostnom udeľovaní Cien ministra kultúry za rok 2016 v Bratislave 25. apríla 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. apríla (TASR) - Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) dnes slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016. Ocenenie, ktoré je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, si z jeho rúk prevzalo osem osobností slovenského umenia a kultúry.Minister sa na začiatku slávnostného aktu poďakoval všetkým tohtoročným laureátom. Vyzdvihol nielen ich dielo, ale najmä fakt, že práve týmto dielom sú nositeľmi kultúrnej kontinuity.uviedol Maďarič.Za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal cenu, zhmotnenú do artefaktu sklára Pala Macha, spisovateľ Anton Hykisch. Minister ho ocenil za román Verte cisárovi a za mimoriadny tvorivý prínos do slovenskej prózy, ktorý prostredníctvom Hykischovej poetiky a štýlu dokázal ovplyvniť niekoľko generácií spisovateľov i čitateľov. Ocenenie je rovnako vyzdvihnutím toho, že Hykisch prispel k popularizácii neznámej slovenskej histórie.Laureátkou ceny za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca sa stala Ľudmila Várossová, ktorá bola ocenená za osobitý vklad do rozvoja kostýmového výtvarníctva na Slovensku a v zahraničí. Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby udelil minister Petrovi Zajíčkovi. Ocenenie je uznaním Zajíčkových zásluh o oživovanie notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, taktiež za jeho činnosť vo vedení umeleckého súboru Musica Aeterna a festivalu Dni starej hudby.V oblasti audiovízie odovzdal minister dve ocenenia za výnimočný prínos. Režisér Stanislav Párnický ho získal za svoj režijný prínos v oblasti audiovízie i dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým pomáhal vychovať nové generácie audiovizuálnych tvorcov. Programový riaditeľ RTVS Tibor Búza bol ocenený za prínos k inštitucionálnemu rozvoju RTVS i prínos k prezentácii audiovizuálnej kultúry i rozvoju slovenského filmového umenia a animovanej tvorby.Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si z rúk ministra prebral Jozef Ciller. V tomto prípade sa cena vzťahuje k inovatívnemu prístupu, ktorým Ciller významne prispel k obohateniu divadelnej, filmovej a televíznej scénografie. Rovnako i k jeho medzinárodne oceňovanej pedagogickej činnosti.Laureátmi ceny za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia sa stali Izabela Pažítková a Peter Paško. Pažítkovú ocenili za významný prínos pri propagácii a prezentácii umenia a kultúry, o ktoré sa dlhoročne usiluje na poste tlačovej tajomníčky Slovenského národného divadla a hlavnej manažérky medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Paško sa k laureátom zaradil za ideu založenia súkromnej Galérie Nedbalka, ktorá umožňuje záujemcom o výtvarné umenie zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť.vyjadril poďakovanie za ocenenie i za ďalších laureátov spisovateľ Anton Hykisch, už viac ako 60 rokov publikujúci autor. Izabela Pažítková v tejto súvislosti pripomenula myšlienku Michelangela o tom, že umenie okysličuje dušu.povedala pri poďakovaní.