Minister Lajčák: Kapverdy sú mimoriadnou africkou krajinou

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák privítal dnes v Bratislave na historicky prvej návšteve Slovenska ministra zahraničných vecí Kapverd Luísa Filipeho Tavaresa. Návšteva sa uskutočnila päť mesiacov po tom, ako Lajčák v novembri navštívil Kapverdské ostrovy, kde v mene Európskej únie predsedal ministerskému dialógu Kapverdy-EÚ.Na spoločnej tlačovej konferencii so svojím rezortným kolegom označil Lajčák Kapverdy za mimoriadnu africkú krajinu, ktorá akceptuje európske hodnoty a štandardy. Dodal, že na Kapverdoch prebehli v minulom roku tak prezidentské, ako aj parlamentné voľby podľa najvyšších európskych štandardov, demokraticky a transparentne.Lajčák tiež zdôraznil, že Kapverdy sú krajinou, ktorá má strategickú orientáciu na Európsku úniu. Od roku 2007 s ňou totiž majú špeciálne partnerstvo, v rámci ktorého sa každý rok uskutočňuje dialóg na ministerskej úrovni.Vzťah medzi Kapverdmi a EÚ podľa Lajčáka môže slúžiť ako dobrý príklad aj pre ostatné africké krajiny, ktorým by mohol ukázať, prečo sa orientovať na EÚ, a preto by sa mal aj viac zviditeľňovať.Lajčák spoločne s Tavaresom uviedli, že väčšina ich dnešného rozhovoru bola venovaná práve vzťahu medzi Kapverdmi a Európskou úniou. V máji bude totiž desiate výročie vytvorenia špeciálneho partnerstva EÚ s Kapverdmi a podľa slovenského ministra by sa vzájomná spolupráca oboch subjektov čoskoro mohla rozšíriť aj do ďalších oblastí, ako sú napríklad bezpečnosť či rozvoj cestovného ruchu.Dnešný dialóg rezortných kolegov sa však týkal aj vzťahu medzi Kapverdmi a Slovenskom. Lajčák za oblasť trvalej bilaterálnej spolupráce označil cestovný ruch. Tavares uviedol, že na Kapverdy ročne cestuje okolo 5000 Slovákov. Lajčák pritom zdôraznil, že cestovanie na tieto populárne africké ostrovy sa od mája ešte zjednoduší, keďže Kapverdy zrušia vízovú povinnosť pre občanov členských štátov EÚ.Rezortní kolegovia podľa Lajčáka počas dnešného stretnutia identifikovali aj ďalšie oblasti možnej spolupráce. Tie videli napríklad v poľnohospodárstve, a síce pri niektorých technológiách, ako je napríklad purifikácia vody či odsoľovanie.Tavares poďakoval Lajčákovi za srdečné prijatie a oficiálne oznámil, že Kapverdy podporujú slovenskú kandidatúru na post predsedu Valného zhromaždenia OSN, ako aj na miesto v Rade OSN pre ľudské práva.