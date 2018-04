Minister Lajčák má obavy z možnej nízkej volebnej účasti na voľbách do europarlamentu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 15. apríla – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák priznal obavy z možnej nízkej volebnej účasti na nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú v máji 2019.Slovensko je v súvislosti s voľbami do EP známe najnižšou volebnou účasťou, ktorá v roku 2014 bola 13 percent. Ako povedal na spojenom Zahraničnom výbore NR SR a Výbore NR SR pre európske záležitosti, zatiaľ nerobíme nič preto, aby bola o rok účasť vyššia.„Je to vizitka nás všetkých – ústavných činiteľov, aj vás poslancov,“ povedal Lajčák na otázku Martina Klusa (SaS), ktorý zároveň ocenil, že rezort diplomacie organizuje Konvent o EÚ. „My robíme, čo môžeme, ale ministerstvo zahraničných vecí naozaj nemôže garantovať volebnú účasť,“ povedal Lajčák.Lajčák súhlasí s Klusom, že Slovensko by mohlo byť menej reštriktívne, pokiaľ ide o voľby zo zahraničia. Klus podotkol, že v Európe je pomerne bežná možnosť voliť na veľvyslanectvách. Šéf rezortu diplomacie zároveň potvrdil, že veľmi rád predostrie ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi možnosti, aké sú. „Tu sa nemôžeme deliť na koalíciu a opozíciu. Slovensko profituje z EÚ, musíme ukázať svoj charakter aj v tom, koľko ľudí príde k voľbám,“ dodal Lajčák.