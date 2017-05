Minister Lajčák sa stretne s generálnym tajomníkom OSN Guterresom

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 2. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák odcestuje v stredu 3. mája do New Yorku, kde sa stretne s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, jeho námestníčkou Aminou Mohammed a ďalšími predstaviteľmi organizácie. TASR informoval tlačový odbor rezortu.uviedol tlačový odbor.Z New Yorku minister odcestuje do Washingtonu, kde sa zúčastní na konferencii tzv. MSC Core Group. Ide o expertné podujatie na vysokej úrovni, ktoré v exkluzívnom formáte niekoľkých desiatok vybraných účastníkov pravidelne organizuje Atlantická rada v hlavných mestách vytypovaných krajín s miestnymi partnermi s témou regionálnych i medzinárodných bezpečnostných otázok.