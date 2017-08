Minister Lavrov hovoril mládeži o Kryme a prevrate v Kyjeve

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. augusta (TASR) - Vydať Krym, vyhlásil dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí s účastníkmi Ruského mládežníckeho vzdelávacieho fóra Terra Scientian. Informovala o tom agentúra TASS.vyhlásil Lavrov.povedal Lavrov.Podľa neho sú argumenty proti znovuzjednoteniu Krymského polostrova s Ruskom rovnakého charakteru ako tvrdenia, že Leningrad sa mal počas druhej svetovej vojny vzdať Nemcom.Členovia trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase (zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) sa 21. júna dohodli na vyhlásení prímeria medzi separatistami a vládnymi silami na línii kontaktu v Donbase, aby sa mohli začať žatevné práce.Prímerie vstúpilo do platnosti 24. júna a malo by trvať do 31. augusta. Hoci vďaka prímeriu počet incidentov klesol, k prestrelkám stále dochádza. V bojoch medzi ukrajinskými vojakmi a proruskými povstalcami na východe Ukrajiny zahynulo podľa najnovších odhadov OSN približne 10.000 ľudí.