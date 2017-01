Minister M. Lajčák otvoril honorárny konzulárny úrad Čiernej Hory

Oficiálne otvorenie nového honorárneho konzulátu republiky Čierna Hora za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka ( na snímke uprostred), ministra zahraničných vecí Čiernej Hory Srdjana Darmanoviča (vľavo) a novovymenovaného honorárneho konzula Čiernej Hory Rudolfa Autnera (vpravo) v priestoroch Diplomat Parku v Bratislave 25. januára 2017. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) slávnostne otvoril nový konzulárny úrad Čiernej Hory vedený Rudolfom Autnerom. Na inauguráciu priestorov konzulárneho úradu prišiel aj minister zahraničných vecí Čiernej Hory Srdjan Darmanovič, ktorý pricestoval na Slovensko na dvojdňovú oficiálnu návštevu.Partneri vyjadrili presvedčenie, že zriadenie honorárneho konzulátu prinesie ďalší impulz do rozvoja vzťahov oboch krajín, ktoré sú podľa ministrov veľmi dobré. Darmanovič ocenil najmä podporu, ktorá sa Čiernej Hore dostala od Slovenska v jej prístupovom procese do EÚ a v úsilí o integráciu do NATO a osobitne vyzdvihol aj kľúčovú úlohu, ktorú Lajčák zohral v kritickom období referenda o samostatnosti Čiernej Hory.Miroslav Lajčák hovoril o vysokej intenzite a excelentnej kvalite vzájomných kontaktov.povedal šéf slovenskej diplomacie a vyzdvihol profesionalitu, odborné kvality a osobnú integritu nového honorárneho konzula Rudolfa Autnera.Pre slovenské podnikateľské subjekty sú v Čiernej Hore perspektívne investície do energetiky, vodného hospodárstva a dopravnej infraštruktúry. Možnosti spolupráce tiež ponúkajú oblasť cestovného ruchu, budovania informačnej spoločnosti a e-governmentu. Zamestnávanie občanov Čiernej Hory má na druhej strane pomôcť automobilovému priemyslu na Slovensku vykryť nedostatok pracovnej sily.TASR informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.