Minister Maďarič podporuje Miku na čele RTVS, ale vedenie Smeru-SD je asi za Rezníka

BRATISLAVA 14. júna – Minister kultúry a podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič podporuje zotrvanie Václava Miku na poste generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).Predstavitelia Smeru-SD však podľa Maďariča majú ako preferovaného kandidáta generálneho riaditeľa TASR Jaroslava Rezníka. Vyplýva to z vyjadrenia Maďariča pre novinárov pred začiatkom dnešného rokovania vlády.„Pre Václava Miku okrem jeho prezentácie hovoria aj výsledky. Preto je moja podpora jeho, lebo je tam nejaká reálna situácia, ktorú viem zhodnotiť,“ odpovedal médiám minister kultúry na otázku, ktorý z trojice kandidátov - Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay a Zuzana Ťapáková by bol podľa neho najlepší riaditeľ RTVS.

Podpora Miku je v Smere-SD ojedinelá

Za Rezníka by mohli zahlasovať aj kotlebovci

U ďalších spomínaných, Ruttkaya a Ťapákovej „sa môžeme spoľahnúť na prezentácie“, doplnil s tým, že za najprofesionálnejšiu považuje Mikovu a potom Rezníkovu prezentáciu projektu rozvoja a riadenia RTVS na najbližších päť rokov.„Ja mám svojho kandidáta a poslanci sa nejako rozhodnú. Realita je taká, že väčšina popredných členov Smeru asi podporuje pána Rezníka, tak predpokladám, že to bude mať aj odraz v rozhodnutí poslaneckého klubu,“ povedal Maďarič.Maďarič sa domnieva, že jeho podpora Mikovi je v poslaneckom klube Smeru ojedinelým názorom, ale stojí si za ním a tvrdí, že je „zargumentovaný“. „Nerobím nábor poslancov, to naozaj nechávam na nich.“ Na otázku o tom, čo by si myslel o Rezníkovi ako generálnom riaditeľovi RTVS s podporou Kotlebovcov, uviedol, že je to predčasné, voľba je tajná a odporúča počkať na jej výsledok.



Podľa medializovaných informácií by totiž mohol mať Rezník šancu, ak by zaň hlasovali poslanci za Smer, SNS a stranu Kotleba – ĽSNS.



Maďarič tvrdí, že sa do rozhodnutia poslancov snaží nezasahovať a na žiadnom poslaneckom klube, ktorý by sa voľbe šéfa RTVS venoval, nebol a ani nevie, či bude klub Smeru o tejto téme ešte pred štvrtkovým hlasovaním rokovať.







Na otázku, ako vníma situáciu, v ktorej jeho názor ako ministra zodpovedného za médiá nemá u poslancov ohlas, konštatoval, že ide o veľmi sugestívnu otázku a pripomenul, že kompetenciu voliť generálneho riaditeľa RTVS má parlament.



„Ja tvrdím, že nie je úplne najpodstatnejšie, kto nebude zvolený, ale kto bude zvolený a hlavne ako sa ten človek bude správať. Čiže, ak poslanci majú presvedčenie, že toho, koho podporia, bude lepší, tak to tak urobia a uvidí sa potom podľa krokov nového riaditeľa, aká bude tá RTVS.“

Zvýšenie koncesionárskych poplatkov

K zvýšeniu tzv. koncesionárskych poplatkov Maďarič pripomenul, že svoju úlohu, ktorá mu vyplýva z programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020, splnil a na ťahu je SNS.Vláda sa v svojom programovom vyhlásení zaviazala prijať také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne RTVS "stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti".Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry však vlani v auguste zablokovala na vláde SNS. Maďarič nevie, či by bol predseda SNS Andrej Danko naklonený zvyšovaniu koncesií, ak by bol šéfom RTVS Rezník. Rezníka však považuje za podporovateľa vyšších koncesií.„Určite si myslím, že pán Rezník dlhodobo je podporovateľom zvýšenia koncesionárskych poplatkov. To si pamätám ešte z čias, keď bol na čele Slovenského rozhlasu. Mám taký dojem, že toto nejakým spôsobom prezentoval aj v rámci svojho projektu a uvidíme, aká bude realita. Keď to bude on – to ešte nevieme, tak uvidí potom čierne na bielom, aké sú finančné možnosti, aké sú plány a možno bude iniciovať rokovanie s predsedami politických strán o financovaní RTVS,“ povedal médiám minister kultúry, ktorý trvá na tom, že aj v takom prípade je na ťahu Slovenská národná strana.