Minister obrany Gajdoš navštívil slovenských vojakov v Lotyšsku

Minister obrany P.Gajdoš počas návštevy slovenských vojakov na cvičení v Lotyšsku. Foto: MOSR Foto: MOSR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Riga 12. júna (TASR) – Minister obrany SR Peter Gajdoš navštívil dnes slovenských vojakov, ktorí pôsobia v Lotyšsku v rámci výcvikovej misie krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Aktuálne sa zúčastňujú spolu s ďalšími spojencami na vojenskom cvičení NATO Saber Strike 2017. Špecifikom tohto cvičenia je, že prebieha mimo výcvikového priestoru, priamo v civilnom prostredí.Na cvičení sa zúčastňuje slovenská mechanizovaná rota, ktorá podľa scenára cvičenia napadla územie Lotyšska. Slovenskí vojaci "útočia" spoločne s vojakmi americkej námornej pechoty a britskej pechoty.," uviedol veliteľ slovenského kontingentu Vladimír Moško. V opačnej pozícii je lotyšská strana, ktorá si tak podľa jeho slov nacvičuje obranu svojho územia.povedal Gajdoš. Podľa ministra obrany by cvičenie takéhoto rozsahu bolo zložité uskutočniť v slovenských podmienkach. Lotyšská vláda si totiž na tento účel prenajala pôdu od súkromných vlastníkov.Na cvičení Saber Strike 2017 sa zúčastňuje viac ako 2000 vojakov z členských krajín NATO.Minister Gajdoš sa dnes v rámci návštevy Lotyšska stretol aj s rezortným partnerom Raimondsom Bergmanisom, ktorý vysoko ocenil doterajšie pôsobenie slovenských vojakov v Pobaltí, ako aj možnosť ďalšieho vyslania príslušníkov Ozbrojených síl SR do tejto krajiny v rámci tzv. predsunutej prítomnosti. Šéf slovenského rezortu obrany zároveň predstavil lotyšskému ministrovi možnosti využitia našich výcvikových priestorov a zariadení, ako aj vojenskej akadémie. Diskutovali aj o styčných integračných tímoch NATO, ktoré sú vybudované tak na území Slovenska, ako aj Lotyšska.V Lotyšsku je v tomto štvrťroku 149 profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR v účelovom zoskupení s názvom Štefánik 2017. Podľa Gajdoša je prítomnosť slovenských vojakov príspevkom do kolektívnej obrany. Vyslaním vojakov SR taktiež napĺňa svoj záväzok z minuloročného summitu NATO vo Varšave.Slovenskí vojaci by sa do konca júna mali vrátiť späť na Slovensko. Do Lotyšska sa opäť vrátia v budúcom roku, a to v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí. V rámci predsunutej prítomnosti chce ministerstvo obrany poslať do tohto regiónu jednu mechanizovanú rotu, ktorú má tvoriť najviac 152 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pôsobiť tu budú jeden rok.