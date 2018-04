Minister obrany Gajdoš ocenil vojaka. Zachránil topiaceho sa chlapca

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič

Bratislava 17. apríla (TASR) – Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) v utorok predpoludním ocenil profesionálneho vojaka Miloša Karella, ktorý ešte začiatkom marca zachránil topiaceho sa 11-ročného chlapca blízko Trenčína.povedal minister.Príslušník veliteľstva brigády bojového zabezpečenia v Trenčíne bežal po hrádzi a počul volanie o pomoc. Vo vode, ktorá mala približne nula stupňov, bol po pás topiaci sa Alexej, na brehu stálo niekoľko ľudí, nikto z nich však nenašiel odvahu vstúpiť do vody a pomôcť mu.priblížil záchrannú akciu Karell. Veľkým šťastím podľa neho bolo, že jeden pán mu podal suchý konár, čo výrazne pomohlo pri záchrane. Následne vojak, ktorý je okrem iného členom trenčianskych otužilcov a aktívny športovec, chlapca vytiahol z vody a spoločne sa odplazili na breh. Tam ho už prebrali do starostlivosti privolané záchranné zložky.Ministra teší, že krajina má profesionálnych vojakov na takejto úrovni a verí, že do budúcna sa budú môcť občania Slovenska na nich spoľahnúť. Zároveň je tento čin podľa neho motiváciou pre mladých ľudí, aby vstúpili do dobrovoľnej vojenskej prípravy a aj takýmto spôsobom pomohli krajine v zabezpečení obrany.uzatvára generál Milan Maxim.