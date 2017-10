Minister obrany Gajdoš sa rozlúčil s vojakmi odchádzajúcimi do Iraku

Na snímke šiesty zľava minister obrany SR Peter Gajdoš a piaty sprava náčelník generálneho štábu OS SR Milan Maxim počas slávnostnej rozlúčky s vojakmi, ktorí odchádzajú plniť úlohy do Iraku v Seredi v piatok 27. októbra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Na snímke vľavo minister obrany SR Peter Gajdoš si podáva ruku s vojakom počas slávnostnej rozlúčky s vojakmi, ktorí odchádzajú plniť úlohy do Iraku v Seredi v piatok 27. októbra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď 27. októbra (TASR) - Minister obrany SR Peter Gajdoš sa v piatok v priestoroch Ženijného práporu Sereď slávnostne rozlúčil s vojakmi, ktorí odchádzajú do Iraku. Skupina 15 príslušníkov tam bude plniť úlohy, súvisiace s výcvikom a poskytovaním poradenstva a asistencie pri budovaní kapacít irackých bezpečnostných síl v rámci aktivity NATO Training and Capacity Building in Iraq (NTCB-I).O krátky čas odletí do Iraku aj ďalších desať profesionálnych vojakov, poverených úlohami prípravy inštruktorov ozbrojených síl Irackej republiky v oblasti manuálneho, mechanického odmínovania a podpore v oblasti opráv post-sovietskej vojenskej techniky. Ani jedna skupina sa nebude podieľať na bojových operáciách, ani na ich plánovaní.S vyslanými príslušníkmi sa rozlúčil i veliteľ Ozbrojených síl SR Milan Maxim. Povedal, že rotácia vojakov odchádza do prostredia, ktoré je našej armáde známe.povedal Maxim.Vyslanie vojakov by malo byť v rozsahu dvanástich mesiacov, nemusí však byť súvislé, ale bude podmienené výcvikovými etapami NTCB-I a úrovňou vycvičenosti irackých inštruktorov.povedal minister obrany. Ako dodal, mandát na vyslanie schválila Bezpečnostná rada SR, vláda a Národná rada SR.