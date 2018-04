Minister obrany predloží vláde viaceré modernizačné armádne projekty

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. apríla (TASR) – Vláda bude v nasledujúcich týždňoch rozhodovať o viacerých veľkých modernizačných armádnych projektoch. Okrem nákupu nadzvukových stíhacích lietadiel jej minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predloží aj materiály týkajúce sa obstarania bojových obrnených 8-kolesových vozidiel, viacúčelových 4-kolesových taktických vozidiel, samohybných kanónových húfnic a vojenských radarov. Gajdoš to oznámil vo štvrtok novinárom.Minister na stretnutí s médiami informoval o pokračujúcej modernizácii slovenskej armády. Postupuje sa podľa neho v súlade s dlhodobým plánom do roku 2030, ktorý schválila vláda. Ten počíta s 30 miliardami eur na zabezpečenie života Ozbrojených síl, 7,2 miliardy eur z toho má ísť na modernizáciu armády. Navýšenie tejto sumy, vyplývajúceho napríklad z nákupu stíhačiek, bude rezort riešiť podľa Gajdoša s ministerstvom financií.Gajdoš odoslal vo štvrtok do európskeho a slovenského vestníka oznámenie o ukončení medzinárodnej súťaže na nákup takzvaných 3D radarov stredného dosahu, ktorá bola vyhlásená ešte v júni 2015. Začiatkom mája by mal vláde predložiť návrh ďalšieho postupu. Nákup sa má rozšíriť aj o radary malého a krátkeho dosahu. Minister chce navrhnúť, aby sa kompletné radarové zabezpečenie obstarávalo formou medzivládneho kontraktu.Najneskôr do 29. júna minister predloží vláde návrh na riešenie budúcnosti nadzvukového letectva. Informoval pritom, že v súčasnosti pokračujú rokovania s americkou a švédskou stranou.uviedol s tým, že výber ktorejkoľvek z týchto dvoch bojových stíhačiek bude proatlantickým a proeurópskym riešením.Na prelome mája a júna plánuje Gajdoš priniesť na vládu materiál týkajúci sa nákupu 81 kusov 8-kolesových bojových obrnených vozidiel vyvinutých na báze fínskeho obrneného vozu Patria. Prototyp sa po kontrolných skúškach a skúškach v náročných klimatických podmienkach vo Fínsku podrobuje v súčasnosti vojskovým skúškam vo výcvikovom priestore Lešť, tie by mali byť ukončené v najbližších dňoch, ozrejmil minister.Obstarávanie 404 kusov viacúčelových 4-kolesových taktických vozidiel podľa ministra pokračuje analýzou technických a ekonomických parametrov predložených ponúk. Návrh na riešenia zabezpečenia vozidiel predloží vláde do konca júna.Do výzbroje Ozbrojených síl SR by malo pribudnúť aj 25 kusov samohybných kanónových húfnic Zuzana 2, ktoré majú byť dodané cez štátnu akciovú spoločnosť Konštrukta Defence. Nákup je v pripomienkovaní a ministerstvo momentálne zapracúva do materiálu pripomienky. Vláde by mal byť materiál predložený v máji. Gajdoš zvýraznil, že nákup bojových vozov 8x8 a 4x4, ale aj samohybných húfnic Zuzana 2 napĺňa programové vyhlásenie vlády a znamená podporu domáceho zbrojného priemyslu.Po tohtotýždňovom prílete druhého vojenského dopravného lietadla Spartan C-27J bude pokračovať modernizácia vzdušných síl. Na prelome mesiacov máj a jún by mal americký výrobca dodať ďalšie dva vrtuľníky typu UH-60M Black Hawk. Prvé dva boli Ozbrojeným silám SR odovzdané vlani, posledných päť kusov na Slovensko priletí v roku 2019.doplnil Gajdoš.