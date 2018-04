Minister obrany sa ohradzuje voči tvrdeniam generálporučíka Macka

BRATISLAVA 26. apríla - Minister obrany SR Peter Gajdoš sa ohradzuje voči tvrdeniu generálporučíka Pavla Macka o tom, že jeho nevymenovanie za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR súvisí s medializovaným prípadom jeho syna. Agentúre SITA poskytla Gajdošove stanovisko hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Macko hovorí o antikampani

Ako sa v ňom ďalej uvádza, Peter Gajdoš podľa vlastných slov zvážil pri nominácii Daniela Zmeka na tento post všetky profesionálne, odborné a osobnostné predpoklady všetkých generálov."Rešpektujem a ctím si zákon, preto absolútne odmietam, že by som niekedy, čo i len v súkromnom rozhovore, uviedol tento dôvod (kriminalizácia Mackovho syna pozn. red.) ako príčinu, prečo som sa rozhodol pre inú nomináciu na post náčelníka Generálneho štábu OS SR,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.Macko uviedol, že mu minister Gajdoš oznámil, že ho nemôže navrhnúť za náčelníka Generálneho štábu OS SR vzhľadom na to, že prípad jeho syna nie je ukončený."Pán minister obrany mi minulý pondelok oznámil, že ma nemôže navrhnúť vzhľadom na to, že medializovaný prípad môjho syna nie je stále ukončený,“ uviedol Macko pre. Celý prípad jeho syna označil za organizovanú kampaň namierenú proti nemu.

Novým náčelníkom má byť Zmeko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Mackovho syna zatkli v novembri 2015 a obvinili ho na základe výpovede niekoľkých svedkýň, ktoré tvrdili, že ich natieral exkrementmi.Najskôr ho Okresný súd Bratislava IV vo februári 2017 oslobodil, po zrušení rozsudku a vrátení prípadu Krajským súdom Bratislava ho 16. novembra 2017 odsúdil ten istý okresný súd na 8 mesiacov s podmienečným odkladom na 14 mesiacov.Hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak vtedy uviedol, že rozsudok nie je právoplatný keďže prokuratúra aj obžalovaný podali odvolanie. Proces v súčasnosti stále nie je ukončený.Novým náčelníkom má byť súčasný národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Daniel Zmeko. Proti jeho nominácii protestovala časť politickej opozície aj viacerí vysoko postavení generáli Ozbrojených síl SR. Aktuálnemu náčelníkovi Milanovi Maximovi sa končí funkčné obdobie 6. mája tohto roka.