Minister obrany USA Mattis je spokojný s príspevkom Nemecka do NATO

Washington 21. júna (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis uviedol v stredu na stretnutí so šéfkou nemeckého rezortu obrany Ursulou von der Leyenovou, že je spokojný s príspevkom Berlína do Severoatlantickej aliancie.konštatoval Mattis vo washingtonskom Pentagóne.Nemecko nedávno oznámilo, že zvýši výdavky na obranu do roku 2024 o 80 percent, čo americký minister privítal.Nemecko a ďalšie členské krajiny Aliancie boli pod tlakom prezidenta USA Donalda Trumpa, aby splnili svoje záväzky z roku 2014 na zvýšenie výdavkov na obranu na dve percentá HDP do roku 2024. Trump bol obzvlášť príkry na Nemecko, ktoré obviňoval z nedostatočného investovania do obrany.Mattis zvolil na stretnutí s von der Leyenovou priateľskejší tón a Nemecko označilUviedol, že s von der Leyenovou hovorí často, čo odráža dôveru medzi týmito dvoma spojencami z NATO.Von der Leyenovej návšteva prichádza pred budúcomesačným summitom NATO v Bruseli, kde budú témou pravdepodobne aj výdavky na obranu.povedala nemecká ministerka, ale odmietla kritiku zo strany Bieleho domu ohľadom nemeckého vojenského rozpočtu. Nemecko musí dosiahnuť ciele, ktoré si samo stanoví, bez nátlaku zvonka, dodala.Na otázku o pripravenosti nemeckých ozbrojených síl Mattis uviedol, že ju preukázali spoluprácou s francúzskymi armádnymi silami v africkej oblasti Sahelu. Pripomenul tiež príspevky Nemecka k misiám v Afganistane, kde vedie kampaň v severnej časti krajiny.