Minister obrany USA vyzval spojencov na zvýšenie výdavkov na obranu

Rokovanie lídrov NATO, archívna snímka. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. februára (TASR) - Americký minister obrany James Mattis vyzval dnes spojencov v Severoatlantickej aliancii, aby ešte do konca tohto roka začali zvyšovať svoje výdavky na obranu. V opačnom prípade pohrozilamerických záväzkov voči NATO.Varovanie nového šéfa Pentagónu, ktoré je v súlade s predchádzajúci výrokmi prezidenta USA Donalda Trumpa, odznelo v jeho prvom vystúpení na zasadnutí ministrov obrany NATO v Bruseli. Mattis neuviedol, ako konkrétne by sa oslabenie amerických záväzkov voči aliancii prejavilo.Mattis podľa vopred pripraveného textu svojho prejavu ministrom povedal, že NATO by malo ešte tento rok prijať plán postupného zvyšovania obranných výdavkov až na dohodnutú úroveň dvoch percent HDP, uviedla agentúra AP.Mattis však ďalej vyhlásil, že aliancia zostáva pevným základom pre Spojené štáty aj pre celé transatlantické spoločenstvo. Vyjadril tiež presvedčenie, že aliancia sa dokáže úspešne prispôsobiť meniacim sa bezpečnostným výzvam súčasného sveta.Členské krajiny NATO sa zaviazali, že na obranu vyčlenia najmenej dve percentá svojho HDP, čo však v praxi väčšina z nich neurobila. V roku 2015 túto podmienku splnili Británia, Grécko, Estónsko a Poľsko, kým vlani sa to podarilo len Grécku a Estónsku.