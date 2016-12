Minister P. Plavčan nakupuje darčeky až na Štedrý deň dopoludnia

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. decembra (TASR) – Minister školstva Peter Plavčan zvyčajne nakupuje darčeky až na poslednú chvíľu, na Štedrý deň dopoludnia. „Využívam to, že niektoré obchodné domy sú otvorené do 12.00 h, žiaľ, vždy mi to vyjde na poslednú chvíľu,“ uviedol pre TASR Plavčan.Vianočné sviatky prežíva v kruhu rodiny. Ako uviedol, tento čas je pre neho časom oddychu a návštev príbuzných a známych. V rodine pritom nepestujú špeciálne zvyky. Štedrá večera pozostáva z oblátok, jablka, kapustnice, zemiakového šalátu a ryby. "Snažím sa to veľmi rýchlo zjesť, pretože sa teším na darčeky pod stromčekom," dodal.