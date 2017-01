Minister práce J. Richter sa chce sa venovať 3. pilieru

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. januára (TASR) - Ministerstvo práce sa chce pozrieť na poplatky pre správcovské spoločnosti. Spolu s Inštitútom finančnej politiky (IFP) pripravuje analýzu. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to skonštatoval minister práce Ján Richter (Smer-SD) s tým, že viac by sa chcel venovať aj 3. dôchodkovému pilieru. Opozičný poslanec Jozef Mihál (SaS) je však presvedčený, že v ekonomicky dobrých časoch by sa mala vláda zamerať na masívnejšiu podporu 2. piliera.Obaja diskutovali o tom, či si dôchodkové piliere nezaslúžia väčšiu podporu, a to najmä v čase, keď je na Slovensku nepriaznivý demografický vývoj. Richter je však presvedčený, že v tejto oblasti vláda prijíma opatrenia. "i," podotkol Richter. Upozornil na to, že rok 2017 je prvým rokom, kedy sa postupne zvyšuje príspevok do 2. piliera o 0,25 percentuálneho bodu a ide sa vracať na 6 %. "Prišla opätovne tretia vláda Roberta Fica (Smer-SD) a neruší to, ako to všetci predpokladali,“ povedal Richter.Tiež upozornil na Správu Európskej komisie o starnutí z roku 2015.tvrdí Richter.Jedným z nich je napríklad dvíhanie veku odchodu do dôchodku." doplnil Richter.Opozičný poslanec Mihál uviedol opatrenia, ktoré by bolo potrebné urobiť." vymenoval Mihál. Zároveň vyčíslil, že indexové fondy ponúkli sporiteľom za vlaňajšok 10-% zhodnotenie. "Sm," tvrdí Mihál.Zmeny by preto mali byť podľa neho razantnejšie.povedal Mihál, ktorý vidí riešenie napríklad v zlúčení oboch pilierov." myslí si poslanec za SaS. Podporil by zrejme aj nápad zavedenia daňových úľav pre rodičov, ktorí by mohli sporiť deťom na dôchodok.Richter označil zavedenie indexových fondov za "dobrý počin", ktorý sa podaril Mihálovi ako ministrovi práce.priblížil Richter.Nepredpokladá však zmeny, aby sa zaviedol automatický vstup do 2. piliera.dodal Richter.