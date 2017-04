Minister Richter prikázal vyplatiť peniaze pre všetky denné stacionáre

Na snímke minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prichádza na 56. schôdzu vlády Slovenskej republiky 26. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Minister práce Ján Richter (Smer-SD) dal v utorok (25. 4.) pokyn na vyplatenie peňazí pre všetky denné stacionáre pôsobiace na Slovensku. Oznámil to dnes po rokovaní vlády. Viac ako polovica z denných stacionárov, ktorých je podľa ministra spolu okolo 350, finančný príspevok od štátu na druhý štvrťrok nedostala.Dôvodom je chýbajúce potvrdenie od hygienikov, ktoré po vlaňajšom sprísnení podmienok pre tieto zariadenia požadovali ministerskí úradníci, poukázal na to denník Sme. Ten tiež informoval, že hlavný hygienik Ján Mikas nariadil potvrdenia nevydávať, keďže každý stacionár musel pri spustení prejsť kontrolou hygienikov a na opakované kontroly nie je dôvod.Šéf rezortu dal situáciu, o ktorej sa podľa svojich slov dozvedel až tento týždeň, prešetriť. Nevylučuje, že následne vyvodí dôsledky. Poukázal, že napriek tomu, že problém už bol vypuklý, nikto ho neinformoval.povedal.To, že hygienici prestali sociálnym zariadeniam potvrdenia vydávať, ho prekvapilo. Priznáva však, že ministerstvo malo vtedy operatívne reagovať a nečakať.poznamenal. Peniaze mali denné stacionáre dostať do 10. apríla.Dodržiavania nových podmienok teraz podľa Richtera skontroluje ministerská kontrola. Podľa nových dodatkov k zmluvám budú mať zariadenia na deklarovanie ich dodržiavania termín posunutý do konca tohto roka.skonštatoval. Je presvedčený, že ministerskou kontrolou možno plnenie podmienok potvrdiť.